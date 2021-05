Révision du PPRN : Dernière réunion publique ce soir à Sandy Ground du premier cycle de consultation de la population

Ce soir a lieu à l’école Aline Hanson la dernière réunion publique du premier cycle de consultation de la population dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels (PPRN). Les services de la préfecture aux côtés de ceux de la Collectivité y exposeront les grands principes de la révision version 2021 inspirés des recommandations du rapport de la mission Lacroix.

Dans un souci d’apaisement, les services de la préfecture ont souhaité rencontrer la population pour échanger sur ces «principes» avant de présenter le nouveau règlement ainsi que le nouveau zonage. En effet, jusqu’alors aucune carte des zones à risques n’a été dévoilée. «Aucune ligne du nouveau règlement n’a encore été écrite», a ajouté la responsable de l’unité Deal de Saint-Martin. «Cette rédaction va se faire au fil de l’eau», répète-t-elle. En parallèle de consulter la population, la Deal organise trois réunions avec les représentants de l’art (architectes, géomètres, etc.). Des échanges avec les socioprofessionnels et les membres du CESC sont aussi programmés.

Toutes ces discussions doivent orienter les services de la Deal dans la révision du PPRN et l’élaboration du règlement. Leurs ébauches seront présentées lors d’un second cycle de réunions publiques dans les quartiers (Grand Case, Quartier d’Orléans, Marigot et Sandy Ground) qui doit débuter ce jeudi.

Calendrier

– Grand Case : jeudi 20 mai à 18h à la cité scolaire

– Quartier d’Orléans : mardi 25 mai à 18h au collège de Quartier

– Marigot : jeudi 27 mai à 18h au lycée professionnel

– Sandy Ground : mardi 18 mai et mardi 1er juin à 18h à l’école Jérôme Beaupère