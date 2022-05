Revalorisation de 9,58 € du RSA pour les plus de 55 ans

Selon le décret du 13 mai, le montant du revenu de solidarité active (RSA) perçu par les personnes âgées de plus de 55 ans, a été revalorisé aux Antilles-Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre et Miquelon. Il est porté de 532,47 euros à 542,05 euros.

A Saint-Martin

Le nombre total de foyers allocataires était de 2 224 au 30 juin 2021* à Saint-Martin. Depuis 2020 et la crise sanitaire, il n’a cessé d’augmenter : en un an et demi, la Caisse d’allocations familiales a enregistré 290 foyers supplémentaires bénéficiaires du RSA à Saint-Martin.

En termes de population couverte par le RSA, la CAF estime à 4 805 le nombre de personnes à qui le RSA bénéficie à Saint-Martin à fin 2021, soit 492 de plus qu’en décembre 2019.

*RSA majoré et RSA non majoré. Derniers chiffres publiés par la CAF.

(soualigapost.com)

