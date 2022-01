REUSSITES : Portrait de Luigi Freedom

Notre équipe de rédaction a décidé de vous présenter des portraits de jeunes qui ont pu grâce à leur courage et leur détermination, étudier et atteindre leurs objectifs.

Nous commençons cette première rubrique « Réussites » par Luigi Freedom né en 1987 à Saint Martin.

• Luigi parlez-nous de votre parcours scolaire (primaire, secondaire, après bac…, diplôme, mentions…)

Mon parcours scolaire a été réalisé entre Saint-Martin (jusqu’au Brevet), différentes villes de la métropole (Baccalauréat dans la campagne du Mans, Licence au pied des montages à Grenoble, Master 2 en Audit Interne sous le soleil d’Aix-en-Provence) et un peu à l’international avec un échange scolaire dans la capitale Thaïlandaise.

• Vous avez poursuivi vos études jusqu’à quel âge ?

J’ai finalisé mon cursus scolaire à l’âge de 22 ans avec l’obtention de mon Master 2.

• Lorsque vous étiez jeune, saviez-vous déjà que vous iriez si loin ?

Je ne sais pas si on peut qualifier ma situation actuelle d’être « allé loin » mais j’avais déjà l’objectif de travailler dans le secteur Financier quand j’étais plus jeune donc on va dire que je suis en phase avec mes aspirations professionnelles initiales.

• Comment avez-vous trouvé la motivation pour continuer alors que d’autres s’arrêtent en cours de route ?

J’ai toujours été animé par les challenges donc finalement la motivation pour poursuivre a été naturelle.

• Où travaillez-vous à présent, dans quel domaine et depuis quand ?

Aujourd’hui, je travaille à Paris dans un cabinet international de conseil. J’accompagne les grands noms (et aussi les petits) du secteur financier (Banque, Assurance et Asset Management) sur leur stratégie en matière de gestion de risques (opérationnels, réglementaires…).

En complément de ce travail, j’ai lancé en 2019 (avec un associé) « Studio La Paloma » qui est un atelier créatif parisien axé autour de la mode aujourd’hui et demain autour d’autres activités telle que la photographie ou encore l’évènementiel.

• Que représente Saint-Martin pour vous et y revenez-vous souvent ?

Saint-Martin est dans mon ADN et c’est un lieu important pour moi dans lequel je viens me ressourcer dès que j’en ai l’opportunité. J’y retourne souvent et ce surtout depuis le début de la crise sanitaire (comme quoi la crise peut avoir du bon).

• Avez-vous toujours des contacts avec vos amis d’enfance ?

Oui toujours, ils jouent un rôle essentiel dans mon équilibre de vie.

• Suivez-vous l’actualité de votre île de coeur ?

Pas toujours évident mais je fais au mieux.

• Quel conseil donneriez-vous aujourd’hui à un jeune qui commence dans sa vie ?

Etre ambitieux et ne pas se fixer de limites « the sky is the limit » et faire preuve de caractère et de résilience.

• Votre mot de la fin : Grandir à Saint-Martin dans un environnement unique par sa diversité culturelle est une immense fierté et un solide actif sur lequel il convient de s’appuyer pour atteindre ses ambitions.

Légende photos:

1ère photo: Luigi à gauche aujourd’hui à 34 ans avec ses amis d’enfance lors de sa visite en décembre 2021

2ème photo: En 1997 (10 ans), à droite, lors d’un anniversaire avec ses copains de classe (les 3 Jonathan)

3ème photo: En 1993 (6 ans) 1er rang à droite avec sa classe à Hervé Williams

4ème photo: 2ème au 2ème rang en partant de la gauche en 1994 (7 ans)

Si vous vous reconnaissez sur ces photos, contactez Faxinfo au 0590292222 ou info@faxinfo.sx votre histoire nous intéresse.