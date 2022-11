RÉUNION PUBLIQUE : Implantation et renforcement de services publics à destination des usagers de Quartier d’Orléans

Les habitants du secteur de Quartier d’Orléans sont conviés à une réunion d’information publique, ce mercredi 16 novembre à 18 heures, sur l’implantation et le renforcement de services publics à Quartier d’Orléans, déployés au rez-de-chaussée de la résidence SEMSAMAR les Hirondelles.

Par cette initiative, l’État, la Collectivité de Saint-Martin et leurs partenaires, souhaitent présenter aux habitants l’offre de services actuellement et prochainement disponible dans le quartier : à savoir une Agence Postale territoriale, une annexe de la Gendarmerie et une Maison France Services.

Le public est invité à participer largement à cette réunion d’information à la salle polyvalente du collège Roches Gravées de Moho (Collège de Quartier d’Orléans).

