Résultats du baccalauréat 2020 : 93,2% de réussite à Saint-Martin !

443 candidats se sont présentés cette année aux épreuves du baccalauréat à Saint-Martin, soit 29 élèves de plus par rapport à la session 2019, précisent les services de l’Education nationale.

Le taux de réussite au 1er groupe d’épreuves toutes séries confondues est de 93,2 %, soit 0,3 point de plus que le taux de réussite académique. La proportion d’élèves passant le 2nd groupe d’épreuves est de 3,8 %, soit 1,6 point de moins que le taux académique).

La part d’élèves ayant eu une mention est de 64,2 %, soit 3,8 points de moins que le taux académique).

• Le baccalauréat général

176 candidats se sont présentés et 91,5 % ont obtenu leur diplôme, soit 2,3 points de moins que le taux de réussite académique).

En série L, le taux de réussite est de 94,1% (soit 0,5 point de moins que le taux de réussite académique), en série ES il est de 96,1% (soit 2,8 points de plus que le taux de réussite académique) et en série S il est de 84,6% (soit 9,2 points de moins que le taux de réussite académique).

68,9% des élèves ont obtenu une mention. La série L compte le plus de mention très bien (soit 12,5% des bacheliers). 6,3% des élèves passent le second groupe d’épreuves (soit 0,5 point de plus que le taux académique). 2,3% des candidats sont ajournés.

• Le baccalauréat technologique

Avec 83 candidats présents, le taux de réussite est de 97,6% (soit 5,6 points de plus que le taux de réussite académique).

Les taux de réussite par série sont les suivants :

En série STMG, le taux de réussite est de 97% (soit 3,8 points de plus que le taux de réussite académique). Tous les élèves de la série STI2D ont obtenu leur bac (soit 12 points de plus que le taux de réussite académique).

76,5% de bacheliers ont obtenu une mention.

2,4% des élèves passent les épreuves du 2nd groupe (soit 5,1 points de moins que le taux académique). Aucun candidat n’est ajourné.

• Le baccalauréat professionnel

Avec 184 candidats présents, le taux de réussite au baccalauréat professionnel est de 92,9% (soit 0,7 point de plus que le taux de réussite académique).

Le domaine de la production affiche un taux de réussite de 93,7% (soit 1 point de plus que le taux de réussite académique). Le domaine des services affiche un taux de 92,4% (soit 0,8 point de plus que le taux de réussite académique).

53,8% des bacheliers ont une mention.

2,2% des candidats passent le 2nd groupe d’épreuves (soit 1,3 points de moins que le taux académique). 4,9% des candidats sont ajournés.