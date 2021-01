Restrictions sanitaires : Test obligatoire pour voyager entre La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane

En concertation avec le directeur général de l’ARS Martinique et les directrices générales des ARS de Guadeloupe et de Guyane, les préfets de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane ont décidé de renforcer la sécurité sanitaire des déplacements par voie aérienne entre la Martinique ou la Guadeloupe et la Guyane.

A compter du mercredi 13 janvier 2021, tout voyageur âgé de 11 ans ou plus, en provenance de Guyane et à destination de la Martinique ou de la Guadeloupe, devra présenter à l’embarquement le résultat négatif d’un test de dépistage virologique, RT-PCR ou antigénique, réalisé moins de 72 heures avant le vol.

L’obligation de test déjà existante pour les déplacements dans l’autre sens, soit depuis la Martinique ou la Guadeloupe vers la Guyane, sera contrôlée également avant l’embarquement à partir de la même date, sans possibilité de réaliser le test à l’arrivée à Cayenne.

Cette mesure de simplification, qui harmonise les règles relatives au test Covid-19, quel que soit le sens du déplacement entre les Antilles et la Guyane, ne modifie pas le régime de libre circulation en vigueur entre la Martinique et la Guadeloupe.

Passagers en provenance de Saint-Martin ou de Saint Barth vers la Guadeloupe : les nouvelles mesures applicables à partir du 13 janvier 2021

Les déplacements sont interdits sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Un test PCR datant de moins de 72h est exigé au départ de Saint-Martin en direction de la Guadeloupe. En l’absence de ce test PCR, les voyageurs peuvent présenter le résultat d’un examen de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 réalisé moins de 48 heures avant le vol et ne concluant pas à une contamination par la Covid-19.

A l’arrivée en Guadeloupe, les voyageurs devront présenter au transporteur maritime ou à la compagnie aérienne, avant embarquement, un ou plusieurs documents justificatifs ainsi qu’une déclaration sur l’honneur du motif de déplacement.