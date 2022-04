Réserve Naturelle SXM/ Brigade Nautique : une campagne de sensibilisation et de contrôles réalisée en zone maritime classée

Au cours du week-end de Pâques, les gendarmes de la Brigade Nautique et les agents de la Réserve Naturelle de Saint Martin ont réalisé trois journées d’actions conjointes de sensibilisation et de contrôles en zone maritime classée.

Ces actions avaient pour objectif de contrôler le bon respect de la réglementation en matière de mouillage, de campement et de nuisances (bruits, déchets…), tout particulièrement au niveau des zones de mouillage et des plages de l’île de Tintamarre et de l’îlet Pinel. De nombreux conseils et messages de prévention ont pu être délivrés et quelques infractions relevées.

