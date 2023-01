RESEAU ROUTIER : Le projet de la route du littoral, entre la Savane et Galisbay toujours d’actualité !

Le Préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Barton et le président de la Collectivité, Louis Mussington, accompagné de son 1er vice-président, Alain Richardson, du Directeur Général des Services, Albert Holl et de la conseillère territoriale, Valérie Damaseau ont effectué une marche de reconnaissance samedi dernier sur le projet du tracé de la future route du littoral entre la Savane et Galisbay.

La création de ce nouvel axe routier est une volonté forte du président de la COM et sa majorité qui souhaitent résoudre les problèmes de circulation routière sur la RN7 et mener une réflexion stratégique sur le schéma routier Saint-Martinois.

Ce projet est actuellement à l’étude et devrait se concrétiser d’ici 2027.

