Réouverture du pont de Sandy Ground dimanche 5 septembre

La réouverture de la circulation routière sur le pont de Sandy Ground est prévue ce dimanche 5 septembre à 8 heures. La Collectivité par communiqué a fait le point sur la réalisation des travaux engagés par elle et son prestataire Sogetras sur le Pont de Sandy Ground et réalisés « sans difficulté majeure ». Toujours selon la Collectivité, tout a été mis en œuvre pour activer le chantier et causer le moins de désagréments possible aux usagers, si bien que le pont pourra rouvrir à la circulation routière dès dimanche, avec 10 jours d’avance sur le calendrier prévisionnel des travaux.

En adaptant les procédures d’exécution, l’entreprise est en mesure de réaliser les travaux de finition et de réglages sans impacter les circulations routières diurnes.

En conséquence, le pont sera rouvert à la circulation routière ce dimanche 05 septembre à 8h00.

Toutefois, afin de réaliser les réglages des installations, des sessions de fermeture ponctuelles de la circulation routière seront à prévoir, avant le 30 septembre. Elles se dérouleront la nuit, entre 21h00 et 5h00, pour une durée n’excédant pas 30 minutes.

La date prévisionnelle d’ouverture du pont à la circulation maritime est maintenue au jeudi 30 septembre 2021.