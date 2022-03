Rencontre entre Lydia Lawrence et les élèves du Lycée Robert Weinum

Dans le cadre de la Journée Internationale des droits des Femmes du 8 mars dernier, les élèves du Lycée Général et Technologique Robert Weinum ont réalisé un travail minutieux de recherche mettant à l’honneur plusieurs femmes célèbres de Saint Martin. La chanteuse Lydia Lawrence tenait à rencontrer ces jeunes.

Vivement touchée par l’initiative des élèves à mettre en lumière certaines figures féminines de l’île qui ont brillé dans le passé et qui, pour d’autres, continuent de le faire au quotidien, l’artiste Lydia Lawrence, bien connue sur le territoire, a rencontré les adolescents le temps d’une matinée d’échange et de partage. La chanteuse saint-martinoise a fait part à l’assemblée constituée de jeunes filles et de jeunes garçons de son expérience de vie, de sa carrière d’artiste parfois semée d’embûches qui ne l’ont pour autant jamais découragée de sa volonté de vivre de sa passion à savoir le chant, de son sens pointu de l’entreprenariat et de son engagement sincère et continu dans la vie associative et culturelle de Saint Martin. Toujours dans une démarche généreuse propre à la chanteuse, elle n’a pas manqué de présenter des compositions de sa fille, Estelle Lawrence, qui a choisi de suivre les pas de sa mère en faisant de sa voix un instrument d’expression artistique. Les aptitudes vocales se transmettent bel et bien de génération en génération. Dans l’engouement de cet échange, plusieurs élèves ont remercié Lydia Lawrence en chanson, laissant découvrir de nombreux talents au sein de l’établissement.

Cette action a été animée par Marie-Odile Valsin, assistante sociale scolaire, et Hélèna Dormay (EMAS). _Vx

