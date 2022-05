Remise du diplôme EDUCFI aux élèves des collèges Mont des Accords et Roche Gravée de Moho

La campagne de passation du passeport EDUCFI (EDUCATION FINANCIERE) a débuté cette année scolaire dans de nombreux établissements de France métropolitaine ainsi que dans les territoires ultramarins.

A Saint-Martin, deux collèges ont participé à ce dispositif, le collège Roche Gravée de Moho et le collège Monts des Accords, soit près de 150 élèves concernés.

L’EDUCFI, ou éducation économique, budgétaire et financière, consiste en des actions d’information et de formation au bénéfice des élèves, visant à améliorer leurs connaissances pratiques sur des sujets financiers tels que :

– mieux gérer son budget et son épargne ;

– maîtriser son endettement ;

– prévenir les arnaques financières ;

– savoir à qui s’adresser en cas de difficultés.

Cette action de formation a donné lieu mercredi dernier à la remise d’un diplôme à tous les élèves ayant participé au dispositif, au collège Mont-des-Accords et au collège Roche gravée de Moho. Un carnet EDUCFI leur a été également remis. Ces deux cérémonies se sont déroulées en présence du directeur de l’IEDOM, Thierry BELTRAND, des équipes de direction, des personnels de vie scolaire et bien sûr des enseignants et de leurs élèves que le vice-recteur Michel SANZ a tenu à remercier et à féliciter.

