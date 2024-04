Remise des Trophées Eco-Actions à Paris : La Réserve Naturelle de Saint-Martin à l’honneur !

Ce mardi 9 avril, à l’Hôtel de Lassay, à Paris, lors de la cérémonie de remise des prix des Trophées Eco-Actions, du concours des Outre-mer durables et de la palme ifrecor, la Réserve Naturelle de Saint-Martin a été récompensée par la Palme Herbier pour le projet ReCorEA.

Il s’agit d’un projet sur deux ans pour l’atténuation des pressions anthropiques subies par les récifs coralliens et les écosystèmes associés (herbiers et mangroves). Toute une panoplie d’actions est prévue, dont une partie a déjà été mise en œuvre. Parmi ces actions, on peut citer par exemple la mise à jour de la cartographie des habitats terrestres et marins, le suivi scientifique de l’état de santé des écosystèmes suscités, la mise en place d’une nouvelle stratégie de mouillage au sein de la réserve naturelle pour la préservation des herbiers marins, la restauration et replantation de la mangrove ou encore des actions de sensibilisation et d’éducation avec les écoles et le public.

Ce fut aussi l’opportunité d’augmenter la visibilité de la Réserve Naturelle Nationale de Saint Martin.

