Remaniement ministériel : Daniel Gibbs « sait pouvoir compter sur l’accompagnement du ministre Lecornu »

Le nouveau Premier ministre Jean Castex a dévoilé lundi 6 juillet la composition du Gouvernement. Parmi ces nominations, le Président de la Collectivité de Saint-Martin salue particulièrement celle du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu.

Le Président Daniel Gibbs sait pouvoir compter sur l’accompagnement du ministre Lecornu et sa bonne connaissance de Saint-Martin pour défendre les intérêts de notre territoire et plus largement ceux de l’ensemble des territoires ultramarins.

« Au côté de cette nouvelle équipe, nous poursuivrons les travaux engagés en faveur du développement de Saint-Martin et de ses habitants ».

Daniel Gibbs reconnaît l’engagement d’Annick Girardin aux côtés des Saint-Martinois et des territoires ultramarins, et salue sa nomination en tant que ministre de la mer.

Ce nouveau ministère est un atout indéniable pour les outre-mer et le développement de l’économie bleue.

Saint-Martin mettra tout en œuvre pour interagir avec ces ministères afin d’accélérer le développement de nouvelles filières vertueuses, tournées vers la mer, au bénéfice du territoire et de ses habitants.