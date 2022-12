REGLEMENTATION : Les gendarmes de la Brigade Nautique en renfort des agents de la Réserve Naturelle

Le dimanche 27 novembre dernier, les militaires de la Brigade Nautique (BN) de Saint-Martin ont réalisé un service embarqué avec les agents de la Réserve Naturelle Nationale de SXM.

Cette mission conjointe de surveillance et de contrôle, avait pour objectif de vérifier le bon respect de la réglementation sur les usages et les activités commerciales et non-commerciales au sein de cette réserve dont notamment, la police du mouillage, la prévention des nuisances sonores, la police des pêches et la vérification des autorisations d’exploitation commerciales des sociétés agréés.

Cette nouvelle opération interservices démontre l’importance du travail conjoint et partagé : mieux se connaître pour agir plus efficacement, mobilisation de compétences complémentaires pour plus d’efficience opérationnelle… au service des espaces, des espèces et de leurs ressources vitales. _AF

1,812 vues totales, 468 vues aujourd'hui