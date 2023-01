REGATE : Record d’inscription au Caribbean Multihull Challenge V

Lorsque la 5ème édition de la CMC débutera le 3 février, un nombre record d’inscriptions sera enregistré. «Nous espérons que le nombre de bateaux, qui était de 18 en 2022, se rapprochera des 20 pour cet événement», a déclaré Stephen Burzon, directeur bénévole du marketing.

Une grande partie de cette augmentation est due à la participation de plusieurs catamarans Balance au tout premier Caribbean Multihull Challenge Rally, une régate de 3 jours qui commence et se termine à Simpson Bay avec des nuits animées côté français à l’Anse Marcel et à Sandy Ground, Anguilla.

Selon Philip Berman, président de Balance Catamarans, l’idée de célébrer le 10è anniversaire de Balance par une régate dans les Caraïbes est parfaite et «s’associer au rallye de la CMC pour notre anniversaire s’inscrit parfaitement dans nos plans».

Fait nouveau, la régate se déroulera en même temps que le traditionnel programme de courses de trois jours de la CMC, axé sur la partie néerlandaise de l’île.

«Au CMC du St Maarten Yacht Club, toutes sortes de multicoques viennent courir, jouer et faire la fête. Nous avons des bateaux de croisière de luxe sur les parcours de course et des multicoques très rapides qui courent dans leur catégorie sur d’autres parcours. Des trimarans ouverts 24’ Diam de conception française, un superbe Leopard 50 et un charismatique Schionning 53 seront là pour battre de nouveaux records. Notre nouveau tiercé de la classe CSA 1, qui combine un sprint de 60 milles autour de St-Barth, un sprint de 52 milles autour de Saba et une circumnavigation de 27 milles de l’île, permettra au vainqueur de ces trois épreuves de remporter une magnifique et pratique montre de plongée Oris Aquis, fournie par notre sponsor de longue date Oris», déclare Petro Jonker, président du comité directeur de la CMC.

Le Caribbean Multihull Challenge est plus qu’une régate et un rallye de croisière. C’est un véritable festival de tout ce qui est multicoques et une chance pour la communauté des multicoques de se réunir en un seul endroit pour se recréer, apprendre, se rassembler et profiter de la merveilleuse île de St Maarten/St-Martin. Pour plus d’informations sur le CMC :

www.CaribbeanMultihullChallenge.com

Pour s’inscrire à la course ou au rallye: www.YachtScoring.com

Légende photo : Tango, the Schionning 53 competing in the 2020 CMC. – Photo: Laurens Morel, Salty Colours, Inc.

