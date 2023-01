Réforme des retraites : l’UNSA appelle à la grève ce mardi 31 janvier

Suite à la mobilisation du 19 janvier dernier devant la Préfecture, l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) appelle à la grève ce mardi 31 janvier pour protester contre la réforme des retraites dont le mouvement sera national.

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi dernier, le syndicat UNSA de Saint-Martin, qui couvre tous les secteurs d’activité, était représenté par Gilbert Rousseau (antenne secteur privé), Omar Benrhima et Mr Guieba (antenne justice), Patrice Toma (antenne territoriale), Sandrine Malherbe (antenne Éducation Nationale premier degré), Jérémie Huot (antenne Éducation Nationale second degré) et Myriam Paquin (antenne secteur public).

« Tous les corps de métier sont concernés par cette réforme, que ce soit dans le public comme dans le privé » déclarait Gilbert Rousseau. Pour Jérémie Huot, le passage de l’âge légal à la retraite à 64 ans au lieu de 62 ans à compter de 2030 est inacceptable, tout comme le cumul de 43 années de cotisation à compter de 2027 : « ça obligerait à souscrire à une retraite complémentaire, ce qui grandirait la fracture sociale ». La colère est d’autant plus palpable pour celles et ceux qui ont entamé leur carrière professionnelle sur le tard. Sandrine Malherbe explique par exemple que du côté de l’Éducation Nationale, l’État requiert un nombre d’années d’études supérieur aux générations précédentes pour exercer dans le domaine scolaire où concrètement une personne qui commence à travailler à 25 ans ne pourrait jouir de sa retraite qu’à 68 ans. Même si la mobilisation locale ne se cale pas systématiquement sur le fort élan d’un mouvement national, les représentants de l’UNSA espère que la population saint-martinoise fera valoir sa voix pour cet appel à la grève de ce mardi 31 janvier. Personne n’est à l’abri face à ce projet de loi de réforme des retraites. L’UNSA, dont le slogan est « Votre allié au quotidien », tenait également à rappeler que l’appel à la grève n’est pas le moyen de résistance le plus prisé du syndicat : « Quand on relaye un mouvement de contestation nationale, c’est qu’il est justifié ». Ayant pleinement conscience de la saison touristique en cours et de ses effets sur l’économie locale, l’UNSA ne prévoit ni blocage ni manifestation d’envergure pour ne pas prendre en otage la population. Un rassemblement sera certes organisé ce mardi 31 janvier, les détails seront prochainement communiqués par la presse et sur les réseaux sociaux de l’UNSA. Si la manifestation du 19 janvier dernier a surtout réuni des acteurs du premier degré de l’Éducation Nationale, l’UNSA rassemble tous les secteurs : la Collectivité, les métiers de la fonction publique et le privé, dont la branche a été récemment développée et les demandes d’adhésion ne cessent d’affluer. Outre son travail de médiateur au quotidien et d’accompagnement individuel de chaque agent, l’UNSA se chargera de faire remonter au préfet le taux de grévistes et de maintenir le dialogue ouvert avec le sentiment d’être écoutés par les officiels de la Préfecture et des élus de la Collectivité. Avec à son actif 600 adhérents à Saint-Martin, l’UNSA participe pleinement à des résultats concrets au travers de leurs actions « notre syndicat est un outil pour améliorer le bien-être de l’agent », mais aussi celui du patron dans le secteur privé, en rappelant les droits et les obligations de chaque partie. Pour l’heure, les représentants de l’UNSA se concentrent sur la grève du 31 janvier. _Vx

