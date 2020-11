Réfection des routes : Début de rénovation du réseau routier à Grand-Case ce samedi 14 novembre !

Le top départ des travaux de réfection des routes pour la section nord (tranche Agrément à Oyster-Pond) sera donné à Grand-Case, ce samedi 14 novembre 2020, avec les travaux de préparation du chantier. Le tapis d’enrobé sera posé de jour sur le Boulevard Bertin Maurice, le lundi 16 novembre prochain.

Aussi, la circulation routière sera interrompue sur le boulevard Bertin-Maurice, entre le pont et le croisement de la RN7, les journées du 14 et du 16 novembre, entre 7h et 16h.

Une fois l’asphalte posé, une seconde intervention sera nécessaire sur le boulevard Bertin-Maurice, pour finaliser la mise à niveau des ouvrages de visite des réseaux.

Le programme de travaux de réfection de chaussée arrêté par la Collectivité :

Du 17 au 28 novembre 2020 : Période de 15 jours de travaux de nuit (21h à 06h00)

• Réfection de la RN7 : zones diverses situées entre le giratoire d’Agrément et Quartier d’Orléans

• Réfection de la route de Cul de Sac

Du 30 novembre au 9 décembre 2020 : Période de 15 jours de travaux de jour (07h00 et 16h00) :

• Route de Grand-Case, entre le pont et la route de l’Espérance

• Route de Grand-Caye

• Route de l’Espérance

• Route de Coralita

• Route de Colombier

• Route de Friar’s Bay

• RN7, Belle-Plaine Orléans

Les 9 et 10 décembre 2020 : Réalisation des travaux d’enrobé de nuit (entre 21h00 et 04h00) sur la RN7, depuis le croisement du boulevard de Grand-Case jusqu’à la rue des Ecoles.

Méthode générale :

Le périmètre concerné par ces travaux routier regroupe l’ensemble des sections de voirie dégradées sur la RN7 et les voies secondaires principales, situées entre les frontières d’Oyster-Pond – Belle plaine et le carrefour giratoire d’Agrément.

Les moyens mis en œuvre : 4 équipes de travaux mandatées et 1 équipe de contrôleurs de la Collectivité seront mobilisées, le plus souvent en même temps :

• 1 équipe pour le rabotage « mécanique » d’enrobé,

• 1 équipe pour la mise en œuvre « mécanique » d’enrobé,

• 1 équipe pour le rabotage et la mise en œuvre « manuelles » d’enrobé,

• 1 équipe pour la réfection des chaussées bétonnées,

• 1 équipe d’inspecteurs de voirie.

Pour toutes les interventions (nuit et jour), une circulation alternée sera mise en place, avec un balisage et une signalisation routière de chantier adaptés.

Durant ces travaux qui s’étaleront sur plusieurs semaines, la Collectivité demande aux usagers de la route la plus grande prudence et les remercie pour leur patience alors que les phases de circulation alternée pourront causer des ralentissements de circulation.

Le Président Daniel Gibbs rappelle que cette phase de réhabilitation du réseau routier intervient après 36 mois de travaux intensifs pour l’enfouissement des réseaux électriques et fibrés.

Ces travaux d’enfouissement ne sont pas encore tous achevés, ce qui n’empêche pas de lancer la phase de rénovation des routes dans certains secteurs.

A noter qu’une seconde phase de réfection des routes sera lancée en 2021 et concernera le secteur sud (tranche Agrément à Terres-Basses).