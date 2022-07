Récompenses : Les lauréats du Concours de l’Innovation à l’honneur !

Initiative Saint Martin Active a clôturé la septième édition du Concours de l’Innovation par la remise des prix qui a eu lieu le vendredi 24 juin dernier au restaurant « Aux Mets Tissés » à Hope Estate en présence du préfet, Vincent Berton, de la 3ème vice-présidente de la COM, Dominique Louisy, du président d’ISMA, Jean-Paul Fischer, de la directrice d’ISMA, Sabrina Rivère, des partenaires et donateurs sans oublier les lauréats de l’édition 2022 !

Quinze candidatures ont été présentées et dix d’entre elles ont été sélectionnées pour participer à la sélection finale qui déterminera les trois gagnants.

Le « Concours de l’innovation », cofinancé cette année par Initiative Saint Martin Active, la Collectivité de Saint-Martin, le Crédit Mutuel, la CCISM et C2D Consulting vise à soutenir les idées innovantes dans le cadre de la diversification de l’économie à Saint Martin, et à favoriser l’émergence d’entreprises et associations, pouvant prétendre à un accompagnement et à un financement d’Initiative Saint Martin Active.

Jean-Paul Fischer, président d’ISMA qu’il a créé il y a 20 ans, a salué le travail effectué par la plateforme depuis son existence, et dont l’une des missions est « de ramener des personnes dans la citoyenneté, dans la vie quotidienne, de redonner à la fois le courage d’entreprendre, de travailler et de la dignité ».

Un grand merci aux partenaires et donateurs :

Boudins de Tropiques, Buzz, Enigma Time, Kreoli Bijoux, Sushi Box,Yogart, le Comptoir des Fromages, Fit Fever, Donuts Party Boat, Restaurant O7, Love Boutique, Meals on Wheel,TCTF, 2 Chefs, Pirate Parc, la Boite à Thé, Magic of the Caribbean, Elvis Bus Services, Quality Distribution.

Le Concours de l’Innovation 2022 a été financé par Initiative Saint Martin Active, l’Europe, l’Etat, la Collectivité, la BPI, la Banque des Territoires, Pôle Emploi, la CCISM, les réseaux Initiative France et France Active.

Merci aussi aux financeurs et partenaires : le Crédit Mutuel, Dauphin Telecom, La CEPAC, la BRED, C2D Consulting, ainsi que tous les interlocuteurs de ses organismes qui sont impliqués chaque jour dans la réussite de nombreux projets Saint-Martinois

« Enfin, un grand merci à tous les bénévoles qui n’ont de cesse d’être un appui technique et humain grâce à nos comités de suivi et nos comités d’engagement. Ils soutiennent de manière efficiente nos porteurs de projet et entrepreneurs existant sur le territoire », souligne Sabrina Rivère, la directrice d’ISMA.

Les résultats de la 7ème édition du concours de l’Innovation :

Le 1er Prix 3 000 euros CREDIT MUTUEL (remis par Tano Brassé, président de la commission des Partenariats) a été décerné à Guillaume Gumbs pour son projet « SOUALIGANSLANGS » qui propose une variété de produits et services : activités culturelles et de loisirs (chasse aux trésors) et visites guidées (histoire, culture, patrimoine…) via une application.

Le 2ème Prix de 2 000 euros CCISM (remis par Luciana Raspail, responsable administrative et appui aux entreprises) a été décerné à Kael FAZER pour son projet « PAIRS » qui est jeu de mémoire dont son but principal est de valoriser le patrimoine local (art, langues, histoires et d’encourager les collaborations entre les industriels et les artistes professionnels.

Le 3ème Prix de 1 000 euros C2D CONSULTING (directrice Christelle Diochot) a été décerné à Marie Martin pour son projet « TROUVER UN FORMATEUR » qui est une plateforme en ligne de mise en relation dans le domaine de la formation.

L’équipe d’Initiative Saint Martin Active remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite du Concours de l’Innovation et vous donne rendez-vous l‘année prochaine pour la 8ème édition ! _AF

