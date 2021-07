Récompenses : Concours de l’Innovation (Initiative Saint Martin Active) : les lauréats 2021 à l’honneur !

C’est au Sunset Café Beach-Club, situé à Grand-Case que s’est déroulée la remise des prix de la 6ème édition du Concours de l’Innovation 2021, organisé par Initiative Saint Martin Active qui fêtait aussi ses 20 ans d’existence sur le territoire.

Cette année, Initiative Saint Martin Active a choisi le thème écologie et économie circulaire. Sur les douze dossiers de candidature déposés, sept ont été retenus. La mobilisation de l’équipe d’Initiative Saint Martin Active et la constitution d’un jury indépendant ont été la base de la procédure de sélection. C’est ainsi que le jury s’est réuni le 11 juin dernier afin d’évaluer et de récompenser la meilleure idée innovante 2021.

Ainsi, les dossiers des porteurs de projet présélectionnés, ont été accompagnés par l’équipe d’Initiative Saint Martin Active pour l’écriture, et la réalisation du plan de financement. Ils ont été notés ensuite sur 10 points par le jury sur leur production de manière anonyme.

Le Concours de l’Innovation 2021 a été financé par Initiative Saint-Martin Active, la Collectivité de Saint-Martin, le Crédit Mutuel, le cabinet d’expertise comptable GCL, la CCISM, la CEPAC Caisse d’Epargne, C2D Consulting facilitateur d’éco-organisme et Dauphin Telecom.

Les résultats de la 6ème édition du concours de l’Innovation :

Fabienne BEISSEICHE remporte le 1er prix Crédit Mutuel 5000 euros, prix spécial Eco+ C2D Consulting 500 euros, petit-déjeuner offert par le Sunset Café de Grand-Case.

Son projet : Dispenser des cours de couture artisanale à base de matériaux recyclés.

Jean-Marc AUBRY obtient le 2ème prix GCL Cabinet d’Expertise 2000 euros, bon d’achat de 70 euros offert par Grand Maison

Son projet : L’insertion des personnes en grandes difficultés par l’apprentissage ou le perfectionnement d’une activité de construction de chauffe-eau solaire fabriqué avec des matériaux de récupération à destination des personnes en situation précaire.

Emmanuel GIMENEZ décroche le 3ème prix CCISM 1000 euros

Son projet : entreprise de mise en place de reproduction animale permettant de réduire considérablement la marque carbone.

Roberta HAILLANT, propriétaire du SM’ART FAXINFO – ART GALLERY à Bellevue avec à ses côtés, Noame CHRIFI-ALAOUI et Fabienne LOZANO remporte le Prix Spécial Femme CEPAC Caisse d’Epargne 1000 euros

Son projet : Promouvoir et valoriser l’art et la culture sur l’île, encourager l’expression artistique, la création et les initiatives entrepreneuriales des artistes, mettre en place des poubelles artistiques sur le territoire le long des plages.

Régine Helligar récompensée du Prix de l’Audace C2D CONSULTING 500 euros

Son projet : Créer des sets de table avec l’obtention du label écologique et d’économie circulaire.

Jean-Baptiste GIRAUD et Gwléïna ABRAHAM remportent le Prix Spécial Eco Mobilier 500 Euros

Leur projet : Fabrication d’un porte-cendrier écologique.

Warren REDERSDORFF et Lucas JAULIN obtiennent le Prix Spécial Jeune, 2 téléphones offerts par Dauphin Telecom

Leur projet : Fabrication d’une plateforme flottante pouvant accueillir de l’habitat ou d’autres activités.

L’équipe d’Initiative Saint Martin Active remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite du Concours de l’Innovation et vous donne rendez-vous l‘année prochaine pour la 7ème édition ! _AF