Récompense : Désigner un « Prodige de la République »

Avec l’opération des Prodiges de la République, le gouvernement souhaite récompenser des Français méritants qui se sont illustrés par leur engagement pour la société.

Toute l’année, des réservistes, des bénévoles, des citoyens s’engagent de manière remarquable au service d’une cause ou de personnes. Pendant le confinement notamment, des jeunes apportaient les courses aux personnes plus âgées, des personnes cousaient des masques pour leurs voisins, des étudiants ouvraient une épicerie solidaire pour leurs camarades, etc. Ce sont les «prodiges de la République ».

Ainsi, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, des Prodiges de moins de 30 ans (sauf exception) seront récompensés et désignés par un jury, la parité sera recherchée. Chaque territoire désignera, par ailleurs, un ou une Prodige qui sera récompensé par un chèque de 500 euros , au cours d’une cérémonie présidée par la ministre au ministère de l’Intérieur, à reverser à l’association locale de son choix afin de créer ce cercle vertueux de la citoyenneté.

Vous pouvez proposer votre prodige sur prodigesdelarepublique.fr

Chacun peut y inscrire ou parrainer un prodige.

Date limite des candidatures le vendredi 22 janvier 2021