Recherche pour la rentrée scolaire professeurs du 2nd degré public à Saint-Martin et Saint-Barth

Le rectorat de l’académie de Guadeloupe lance un appel à candidatures en vue du recrutement de professeurs dans le 2nd degré public à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

A Saint-Martin dans les disciplines suivantes :

• Menuiserie et/ou Charpente bois

• Sciences et techniques Médico-sociales

• Biotechnologie

• Histoire- Géographie

• Lettres – Histoire-Géographie

• Espagnol

• Philosophie

• Mats Sciences Physiques

• Education et documentation

• Éducation musicale

• Lettre-Anglais

A Saint-Barthélemy dans les disciplines suivantes :

• Sciences Physiques

• Sciences et vie de la Terre

• Histoire Géographie

• Education physique et sportive

• Education musicale

Pour la majorité des disciplines concernées, les candidats doivent posséder a minima le niveau Master

Pour la discipline biotechnologie, les candidats devront posséder a minima le diplôme d’État d’économie sociale et familiale ou le BTS Economie sociale et familiale ou le diplôme en Hygiène, sécurité et production en agroalimentaire. Ils devront en outre disposer de compétences dans la prévention santé-environnement et en production hygiène alimentaire.

Pour la discipline Menuiserie et/ou charpente bois, les candidats devront posséder a minima le brevet de maîtrise ou l’équivalent et une expérience professionnelle dans cette discipline.

Pour la discipline Sciences et techniques médico-sociales, les candidats devront posséder a minima un diplôme d’État d’infirmier ayant des compétences en soins d’hygiène à la personne et en prévention ergonomie et en technicien d’animation.

Pour la discipline Education musicale, les candidats devront posséder le niveau licence de Musicologie et maîtriser les fondamentaux de la direction de chœur et de logiciels de traitement musical.

Les candidatures accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation et d’une copie des diplômes sont à adresser à : ce.dpes@ac-guadeloupe.fr et à ce.vice-recteur@ac-guadeloupe.fr