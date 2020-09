Ramona Connor ne fait plus partie du conseil territorial

Il a fallu moins de quatre minutes aux élus du conseil territorial réunis jeudi matin en séance plénière pour décider à l’unanimité de rendre démissionnaire Ramona Connor de son mandat de la conseillère territoriale.

Nommée en avril 2018 pour remplacer Alain Richardson démis par le Conseil d’Etat, Ramona Connor n’a jamais assisté aux séances plénières ou autres réunions. Son absence a été régulièrement été soulignée par les élus s’interrogeant sur les conséquences. En d’autres termes, il s’agissait de savoir pourquoi Ramona Connor faisait-elle toujours partie du conseil territorial alors qu’elle ne venait pas ?

Louis Mussington a reposé la question ce matin : «pourquoi cela a-t-il duré aussi longtemps dans la mesure où on savait que la personne en question ne souhaitait pas trop occuper cette fonction car elle a eu à assumer professionnellement des charges très importantes au niveau de la structure hospitalière ? »

La réponse est simple : selon la loi organique de 2007, «elle doit être absente à quatre conseils territoriaux consécutifs dans une période de quatre mois. Et ces conditions n’ont été réunies que maintenant. Elle a été absente en avril, mai, juin et juillet», a rappelé le président de la COM. Et de préciser que Ramona Connor n’avait jamais non plus fait part de sa volonté de démissionner. Elle a cependant toujours touché ses indemnités d’élue (1 935 euros bruts par mois).

Entrera au conseil territorial pour représenter le groupe En marche vers le progrès le prochain candidat sur la liste, soit Alain Gros-Desormeaux. Son entrée n’est toutefois pas immédiate. La décision de ce jour du conseil territorial doit d’abord être envoyée en préfecture pour validation (comme toutes les délibérations) puis les services de l’Etat doivent déclarer officiellement le nom prochain candidat.