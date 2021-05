Ramasser les déchets souillant durablement la nature, telle est la mission toujours et encore de Clean Saint-Martin !

Un amour de la nature, une envie d’agir et une bonne dose de joie de vivre, c’est ce qui rassemble les nombreux bénévoles engagés avec Clean Saint-Martin. Une association plus que dynamique qui organise chaque mois une grande opération de nettoyage éco-citoyenne aux quatre coins de l’île. Celle du dimanche 16 mai dernier effectuée sur le littoral Nord de Grand-Case n’a pas été de tout repos !

Récit de l’opération du dimanche 16 mai

« On vous avait prévenu que ça allait crapahuter ! Après le franchissement d’une partie rocheuse, on arrive sur une plage de galets où quelques gros déchets d’IRMA nous attendaient bien sagement. Une fois avoir tout mis en tas, on prend un peu de hauteur pour admirer la magnifique vue sur le Rocher Créole et ses fonds marins translucides.

On évacue tout ce qu’on peut prendre au max, sachant qu’on a les rochers à grimper au retour. On a bien transpiré! Le petit plouf de fin à Petite Plage était plus que bienvenu !

Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette mission un peu particulière, on espère que vous avez kiffé ». Fin du message.

Parcourir des espaces naturels sur notre « petit caillou » de 93 km2 sans avoir le regard qui se cogne régulièrement sur des déchets, oui c’est encore possible. Grâce à qui ? AF