Raid Femina Adventure : Le grand défi de Yannick Blancafort et Sonia Chilou !

La team SXM Sonick, binôme féminin de Saint Martin, composé de Yannick Blancafort et Sonia Chilou, va participer au Raid Femina Adventure en Guadeloupe du 15 au 20 novembre 2022.

Quatre jours et demi d’enchaînement d’épreuves sportives les attendent: trail, natation, canyoning, course d’orientation, kayak, swim and run ainsi que des épreuves surprises.

Toutes deux amoureuses de la nature et passionnées d’activités physiques, elles partagent les valeurs du sport dans le club Dream of Trail SXM. Yannick et Sonia arrivent au terme de leur préparation physique et attendent l’échéance avec impatience. En participant à cet évènement, elles ont choisi de soutenir l’association Ruban Rose qui lutte contre le cancer du sein.

Les SXM Sonick tiennent à remercier tous leurs sponsors car sans eux leur projet n’aurait pas vu le jour : Fanelite, Rotary, Dream of trail SXM, RD Distribution, Samarpaint, Rapidoprint, Goldfinger, Carribean Touch, SIFA, Go Sport, Mobalpa, Tout à Louer, Tri Sport, Linko Caraibes, Kia Soremar, Leti Services, Diligence Express, Idée.Komm, 21.6, Shop for Shop et sans oublier Jean-Claude (don d’un particulier).

« Préparez-vous à vivre une Aventure à la fois phénoménale et accessible à toutes. Vous allez connaitre le frisson, la découverte, l’envie, parfois la difficulté et surtout le bonheur de se surpasser.

Notre but est aussi de faire se rencontrer, susciter l’entraide et le partage, favoriser les échanges et la convivialité, la Femina Adventure Guadeloupe ne se conçoit et ne se pratique qu’à fortes doses d’humanité. Et c’est ainsi que l’Aventure prend tout son sens », soulignent les organisateurs.

C’est sûr, le duo Yannick Blancafort-Sonia Chilou va vivre une expérience inoubliable en terre guadeloupéenne !_AF

