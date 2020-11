Quelle quantité de chlore y a-t-il dans l’eau qui coule au robinet ?

Le principal défaut qu’un consommateur trouve à l’eau potable est un «goût de javel ». Cela est dû à l’usage de chlore pour la désinfecter. Depuis la crise des bromates, les Saint-Martinois sont encore nombreux à se plaindre régulièrement d’un goût chloré.

Y a-t-il vraiment trop de chlore ? Pour le savoir, nous avons consulté les derniers bulletins de la qualité de l’eau de l’agence régionale de santé (ARS).

Le chlore est utilisé pour neutraliser les matières non conformes dans l’eau lors de son traitement dans l’usine. Ensuite, dans le réseau, l’eau contient toujours du chlore que l’on appelle chlore libre. Il est normal que l’eau contienne encore du chlore une fois sortie de l’usine car c’est cette quantité de chlore qui va permettre de nettoyer et désinfecter les canalisations.

Une circulaire a été prise en France en novembre 2003 pour réglementer ce seuil minimal de chlore libre : pour les systèmes d’alimentation utilisant le bioxyde de chlore en tant que désinfectant final – ce qui est le cas de l’usine de Galisbay – il faut «maintenir une concentration minimale de 0,15 mg/L en sortie des réservoirs et viser une concentration de 0,05 mg/L en tout point du réseau de distribution».

Globalement, la teneure relevée par l’ARS à Saint-Martin* se situe entre 0,10 et 0,15 mg/L. En sortie de réservoirs, les teneurs relevées sont plutôt proches du seuil minimum à avoir. Extraits : le 4 août 2020 : 0,03 mg/L, le 18 mai : 0,17 mg/L, le 4 mai : entre 0,05 et 0,12 mg/L (plusieurs relevés), le 10 mars 2020 : 0,16 mg/L, etc. Selon l’organisation mondiale de la santé, le seuil de non tolérance par les consommateurs de l’odeur du chlore dans l’eau se situe entre 0,6 et 1 mg/L. En Australie, l’odeur est acceptée lorsque la teneure est inférieure à 0,6 mg/L, aux Etats-Unis entre 0,05 à 0,1 mg/L.

Enfin, l’ARS a relevé le taux de bromates à plusieurs reprises en 2020 et il est toujours inférieur à 5 microgrammes par litre, le seuil à ne pas dépasser étant 10.

* Sur les relevés consultables sur le site du ministère de la santé, les lieux de prélèvement de l’eau ne sont pas précisés. (soualigapost.com)