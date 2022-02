Promotion de l’histoire de Saint-Martin : carton plein pour l’ACS ZEPIN !

Le 23 janvier, puis le 30 janvier derniers, l’ACS ZEPIN a organisé respectivement sa 5ème et sa 6ème édition de visite guidée de sites historiques sur l’île. Une quarantaine de participants, compte tenu des places limitées par rapport aux mesures sanitaires, ont découvert ou redécouvert le patrimoine de Saint-Martin.

Les adhérents et sympathisants de l’association ont eu le plaisir de découvrir l’histoire du Fort Louis et des sites historiques sélectionnés, contés par Christophe, Mark et Xavier, afin de connaître l’histoire des habitants de l’île, de 3000 ans avant JC à nos jours.

L’excursion s’est terminée aux environs de 13 heures par la remise de lots d’un quiz ludique sur les informations retenues tout au long de la visite. Des tirages au sort et la tombola ont permis de récompenser des gagnants, autour d’un apéritif servi à emporter.

Le Président de l’ACS ZEPIN, Xavier Mirre-Minori, remercie chaleureusement tous les participants, les bénévoles, ainsi que l’association Les Fruits de Mer avec laquelle l’ACS ZEPIN œuvre en partenariat depuis plusieurs années.

Des remerciements appuyés au guide Christophe qui accompagne l’association depuis le lancement des visites de sites historiques. Merci à Quick Silver, magasin Thiriet, Au Tour de la Ferme, Grape Wine, Compu Pro, la Librairie des îles, l’épicerie Busco, pour soutenir l’association dans ses actions afin de récompenser les gagnants.

Cette manifestation vient en appui de projets pédagogiques dans les écoles, collèges et lycées du territoire.

Rappelons que l’Association Culturelle et Sportive ZEPIN est une association qui existe depuis 24 ans et qui œuvre pour promouvoir la culture, le sport, l’éducation et le numérique auprès de jeunes et d’adultes.

Pour toute information, rendez-vous sur la page : ACS ZEPIN Saint Martin, ou info line : 0690 36 96 20.

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui