Prolongation : Fermeture exceptionnelle du laboratoire de Marigot

Pour des raisons liées à la crise sanitaire, les Laboratoires Bio Pôle Antilles vous informent de la prolongation de la fermeture exceptionnelle du laboratoire de Marigot – situé 47 rue de la Liberté.

DURANT CETTE PERIODE, NOUS VOUS RAPPELONS QUE :

• Pour vos examens et analyses habituels, vous serez accueillis au sein du laboratoire Bio Pole Antilles situé à HOPE ESTATE au 46 rue manioc, à côté de la nouvelle gendarmerie (près de « Tout à louer »). Ce laboratoire est ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le samedi de 7h00 à 12h00.

Nous vous invitons à privilégier la prise de RDV au 0590 77 69 77.

• Les prélèvements COVID-19 s’effectueront au centre de prélèvement COVID situé 31 rue de la Liberté uniquement sur prise de RDV

obligatoire sur www.biopoleantilles.fr.

• Conformément aux préconisations officielles, sont prioritaires pour

effectuer un test PCR : les sujets symptomatiques, les sujets contacts

avérés et les professionnels de santé. Les autres catégories de demande sont ensuite traitées selon les places disponibles et la capacité en tests réalisables.

Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dès que possible les patients sur notre site.

Plus d’infos : 0590 77 69 77

www.biopoleantilles.fr

www.facebook.com/BioPoleAntilles