Prolongation des contrôles aux frontières jusqu’au 15 septembre 2020

En raison de l’augmentation du nombre de cas et des capacités hospitalières limitées, la Préfecture et l’ARS, après échanges avec la Collectivité de Saint-Martin et en accord avec le ministère des Outremer, décident de prolonger la restriction de circulation entre les deux parties de l’île jusqu’au 15 septembre 2020.

La circulation reste strictement limitée aux motifs impérieux suivants : raison familiale grave, problème de santé relevant de l’urgence et motif professionnel avéré.

S’agissant de la rentrée scolaire, les enfants scolarisés dans les établissements de la partie française et demeurant à Sint-Maarten, bénéficieront de l’enseignement à distance organisé par l’Éducation Nationale. Cette continuité pédagogique sera également assurée pour tous les enfants qui ne peuvent reprendre l’école en raison de leur situation personnelle.

La mesure est mise en place temporairement pour limiter le brassage de population et freiner la propagation du virus sur le territoire. Les efforts déjà réalisés permettent de constater un ralentissement de la progression du nombre de cas. Le port du masque est fortement conseillé en toutes circonstances et le respect des gestes barrière est indispensable.

Toutes ces mesures sont essentielles pour limiter la propagation du virus et éviter la saturation de notre système de santé. Celles-ci sont mises en place temporairement et réévaluées quotidiennement.