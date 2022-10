Projet loi de finances : l’effort budgétaire de l’Etat à Saint-Martin en 2023

Le gouvernement a publié la semaine dernière le document de politique transversale outre-mer qui permet d’estimer l’effort budgétaire global de l’Etat dans les territoires ultramarins. A Saint-Martin, l’effort de l’Etat est estimé en 2023 à 52,51 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et à 69,45 millions en crédits de paiement (CP).

Les deux plus importantes missions en termes budgétaires sont les missions sécurités et cohésion des territoires avec des enveloppes respectives de l’ordre de 25 millions et 10,5 millions. Le programme relations avec les collectivités représente un effort conséquent de 19,69 millions d’euros en CP.

• Mission sécurités

L’effort de l’Etat dans ce programme est stable en 2023, voire légèrement en hausse par rapport à 2021 et 2022. Il se répartit entre la police nationale (5,9M€) et la gendarmerie (19M€).

• Mission cohésion des territoires

Dans ce programme, l’Etat mobilisera 10,56 millions d’euros (AE et CP) au titre de l’aide à l’accès au logement à Saint-Martin en 2023.

• Mission enseignement scolaire

En 2023, l’Etat envisage un effort supplémentaire de 2,5 millions, soit 7,5 millions d’euros au titre du soutien de la politique de l’éducation nationale. (soualigapost.com)

