PROJET EUROPEEN FORWARD : Une table ronde pour favoriser la Recherche et l’Innovation à Saint-Martin

La Collectivité de Saint-Martin organise, en partenariat avec la CCISM, une table ronde intitulée « Développement d’un écosystème de recherche et d’innovation pour Saint-Martin : défis et leviers », le vendredi 6 mai prochain de 9h30 à 12h, dans les locaux de la CCISM – Maison des Entreprises à Concordia.

Cette table ronde s’inscrit dans le cadre du projet européen Forward, dont l’objectif est de créer des opportunités de développement d’écosystèmes consacrés à la Recherche et à l’Innovation (R&I) dans les Régions Ultrapériphériques (RUP) et de leur permettre de bénéficier pleinement des programmes d’accompagnement sur la recherche et l’innovation portés par l’Union Européenne.

Ce temps d’échange, auquel le public intéressé par ce secteur d’activité est convié, vise à renforcer le dialogue entre les parties prenantes du territoire et les décideurs politique régionaux, nationaux et européens s’agissant des enjeux en matière de recherche et d’innovation, de leur prise en compte au sein des politiques publiques et la participation de ce secteur d’activité au développement territorial.

La table ronde sera ainsi composée de 3 séquences qui permettront d’identifier les secteurs et les leviers financiers et partenariaux capables de contribuer au développement d’un écosystème de recherche et d’innovation sur le territoire de Saint-Martin.

INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE VIA LE LIEN SUIVANT :

https://docs.google.com/forms/d/1HysLviR0N1Iuq1R-tblf2-rpNK1rNToJAnziFazvemA/edit

Les places assises sont limitées.

Participation en ligne possible.

