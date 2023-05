Prévision sargasses : Saint-Martin en risque moyen

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué jeudi dernier, Météo France inverse la tendance du niveau de risque à moyen pour le territoire de Saint-Martin et fort pour celui de Saint-Barthélemy.

De très nombreux radeaux sont toujours détectés sur au moins 3000km à l’Est de l’arc antillais. Ces détections se trouvent en ce moment dans des courants faibles et désordonnés, mais leur grand nombre suffit à prévoir des échouements sur nos îles. De nombreux petits radeaux souvent organisés en plus ou moins longs filaments, surtout au sud-est de Saint-Martin, sont poussés vers le territoire et le canal de Saba. Ils sont la source d’un arrivage plus ou moins répétitifs sur le littoral Est de Saint-Barthélemy et d’une partie de Saint-Martin, surtout en partie hollandaise. De petits bancs de sargasses en cours de rapprochement lors de l’analyse des images satellite ont touché ici ou là, l’Est et le Nord-Est de Saint-Martin en fin de semaine dernière. Au vu des dernières détections, il faudra encore s’attendre à des échouements dans la prochaine quinzaine. Les algues sargasses sont encore bien présentes au large sur l’Atlantique et toujours sur une zone très étendue. Toutes n’arriveront pas jusqu’à Saint-Martin, mais elles constitueront un réservoir pour la saison prochaine.

Du côté de la zone équatoriale, quelques détections sur la dernière semaine semblent annoncer des remontées d’algues par le Sud pour les Antilles. Un nouveau relevé de mesures de la concentration en H2S et en NH3 sur 24 heures relatives aux échouements d’algues sargasses a été effectué dans la Baie de Cul-de-Sac, à la Baie Orientale face à la résidence Mont Vernon, à Quartier d’Orléans (route de Coralita) et à la Baie Lucas. Les mesures sur le site de Cul-de-Sac à 5 mètres des échouages passent de 2,4ppm à 0,5ppm et de 1,1ppm à un relevé en-dessous du seuil de détection au niveau des habitations. _Vx

