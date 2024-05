Prévision sargasses : risque faible pour st Martin mais moyen pour St Barthélemy

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce 28 mai 2024, Météo France place le niveau de risque à faible pour le territoire de Saint-Martin et moyen pour Saint-Barthélemy.

La situation dans la zone Antilles-Guyane reste inchangée : l’Atlantique demeure chargé en sargasses, de nombreux bancs évoluent encore à l’est des Petites Antilles ainsi que tout autour de la Barbade. Concernant Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les radeaux d’algues brunes sont très nombreux mais le plus souvent de petites tailles au sud des îles dans le Canal de Saba. Ils sont la source d’arrivages localisés sur le sud de Saint-Barthélemy et la partie hollandaise de notre territoire. D’autres radeaux sont en train de passer au nord d’Anguilla. Entre le deux îles et au nord immédiat de Saint-Barthélemy, peu ou pas de sargasses. Plus loin à l’est de l’île sœur, des filaments sont en approche pour alimenter de possibles arrivages cette fin de semaine ou début de semaine prochaine pour les deux territoires. _Vx

45 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter