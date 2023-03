PREVENTION / Sécurité maritime : un exercice grandeur nature réalisé avec succès au port de Sint Maarten

Le personnel du Port de Sint Maarten (PSG) et des services d’urgence ont réalisé avec succès un exercice de sécurité maritime organisé le jeudi 23 février dernier, entre 9h et 12h, dans la section cargo de l’installation de croisière et de fret à Dr. A.C. Wathey.

Cet exercice qui a réuni plus de 70 personnes a permis au port et aux services d’urgence de tester leur état de préparation en cas d’accident au principal port d’entrée du pays pour les navires de croisière et les cargos. Au cours d’un compte rendu effectué après l’exercice, tous les rôles et processus ont été évalués, et des recommandations ont été formulées au besoin pour renforcer davantage la réponse de tous les intervenants. Il s’agissait du premier exercice à grande échelle mené par le port de Sint Maarten au cours des dernières années. Pour rappel, un exercice de sûreté maritime à grande échelle est requis tous les 18 mois conformément aux exigences du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS). Le Code ISPS est entré en vigueur le 1er juillet 2004 et s’applique à tous les navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute exploités dans le cadre du trafic international, ainsi qu’aux ports qui leur fournissent un service.

« L’objectif premier de ces exercices est de mettre en pratique les compétences, de tester les équipements impliqués et de valider les procédures relatives au scénario qui a été réalisé jeudi dernier. L’exercice a permis au personnel du PSG et aux membres des services d’urgence de travailler de manière synchronisée pour faire face à une urgence. Il est primordial que toutes les parties prenantes maintiennent un niveau élevé de préparation », souligne Alexander Gumbs, directeur général du PSG. _AF

