PREVENTION RISQUES MAJEURS : Installation de sirènes d’alerte sur le territoire !

Pas de panique si vous entendez des sirènes retentir, il s’agit d’un test ! En effet, trois sirènes Système d’Alerte et d’Information à la Population (SAIP) vont être installées sur le territoire de Saint-Martin, entre le 17 et le 20 mai 2022, par l’entreprise EIFFAGE. Cette première phase d’installation va permettre aux quartiers de Marigot, Quartier d’Orléans et Grand-Case d’être dotés de sirènes SAIP.

Le jour de la réception des installations, les sirènes sonneront un premier cycle. Reconnaissable grâce à un son montant et descendant, le signal d’alerte enchaîne trois cycles de cette sonnerie séparés d’intervalles de 5 secondes. En situation réelle, en l’entendant, la population doit appliquer les comportements réflexes de sauvegarde comme se mettre en sécurité et se tenir informée.

Quelles sont les caractéristiques des signaux ?

Essais mensuels : 1 séquence d’1 minute et 41 secondes le premier mercredi de chaque mois à midi ;

Signal d’alerte : 3 séquences d’1 minute et 41 secondes, séparées par un silence ;

Signal de fin d’alerte : son continu de 30 secondes

Il est utile de savoir que des tests seront réalisés mensuellement, afin de veiller au maintien du bon fonctionnement des Systèmes d’alerte et d’information des populations (SAIP). Comme en France métropolitaine, ce sera le premier mercredi de chaque mois, à midi.

Rappel sur les consignes générales de comportement en cas d’alerte

Au signal, il faut :

> Rejoindre sans délai un local clos, de préférence sans fenêtre, en bouchant si possible soigneusement les ouvertures (fentes, portes, aérations, cheminées, etc.)

> Arrêter climatisation, chauffage et ventilation

> Se mettre à l’écoute de la radio

Ce qu’il ne faut pas faire :

> Rester dans son véhicule ;

> Aller chercher les enfants à l’école (les enseignants sont formés pour assurer leur sécurité)

> Téléphoner (les réseaux doivent rester disponibles pour les secours)

> Rester près des vitres

> Ouvrir les fenêtres pour savoir ce qui se passe dehors

> Allumer une quelconque flamme (risque d’explosion)

> Quitter votre abri sans consigne des autorités

