PRÉVENTION / Risque de tsunami : Exercice Caribe Wave ce jeudi

Aujourd’hui, Saint-Martin participe à l’exercice international Caribe Wave, visant à renforcer la préparation face au risque de tsunami. Cet événement, coordonné par l’UNESCO, permet permet à la fois de sensibiliser la population aux comportements à adopter, de tester les systèmes d’alerte et de communication, et de vérifier l’efficacité des procédures d’intervention des services de secours.

Les îles du Nord, de par leur situation géographique, sont exposées à ce type de phénomène, il est donc essentiel de se préparer pour mieux réagir.

À Saint-Martin, le système FR-Alert et les sirènes seront activés dans la matinée pour simuler une alerte réelle. Les habitants seront invités à évaluer l’efficacité de ces dispositifs via un sondage en ligne sur le site de la préfecture, dont le lien sera prochainement communiqué. Même programme pour Saint-Barth, ainsi que des sessiosn de travail avec le Service Territorial d’Incendie et de Secours (STIS) dans la salle de la Capitainerie vendredi 21 mars à partir de 19h.

Sur le territoire, un exercice grandeur nature sera mené au collège Roche Gravée de Moho, à Quartier d’Orléans. Élèves et enseignants seront mobilisés pour tester les procédures d’évacuation et de mise en sûreté en cas d’alerte tsunami.

La préfecture encourage tous les habitants à participer activement à cet exercice crucial. Se préparer aujourd’hui, c’est savoir réagir demain et contribuer à la sécurité collective. _Vx

