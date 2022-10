PREVENTION : La préfecture lance un appel à projets « Sécurité Routière »

Cette année encore, les territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin totalisent plus de 20 blessés et 7 décès sur la route. Ce sont 7 morts de trop.

En cause, des comportements à risques (non-respect du code de la route : absence de clignotant, non-port du casque ou de la ceinture de sécurité, absence de visibilité des piétons et cyclistes, conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ou de stupéfiants, etc.) incompatibles avec la conduite, qui engendrent un nombre trop important d’accidents corporels et de décès pour deux territoires n’excédant pas 115 km².

Face à ce constat, les services de l’État sont continuellement mobilisés, et comptent sur la responsabilité de tous.

La préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin lance donc un appel à projets « sécurité routière » afin de susciter et d’aider la mise en œuvre d’actions préventives, qui seront menées en fin d’année 2022 par les acteurs de la société civile. Cet appel à projets est ouvert aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales, aux médias, aux entreprises privées, aux associations, aux assurances, aux établissements publics…

Ces projets prendront la forme d’actions de formation, de sensibilisation, d’éducation ou de communication répondant, entre autres, aux enjeux locaux suivants :

• la prévention auprès du jeune public sur l’usage des 2 roues motorisées ;

• le non-port des équipements de sécurité, notamment le casque ;

• la conduite à risque notamment sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants, et le caractère illégal et dangereux des « rodéos sauvages » ;

• la visibilité et le danger du portable au volant.

À noter que les aménagements (routes, bâtiments, etc.) ne sont pas concernés par cet appel à projets. Le cadre précis de l’appel à projets, et la fiche descriptive de l’action envisagée sont disponibles sur le site internet de la Préfecture de Saint-Barthélémy et Saint-Martin à l’adresse suivante : http://www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr/Action-de-l-Etat/Environnement-et-prevention-desrisques/Prevention-des-risques/Appel-a-Projets-Plan-Departemental-d-Actions-de-SecuriteRoutiere-2022

Les projets doivent être adressés, à l’adresse suivante, avant le lundi 21 novembre 2022 :

DEAL de la Guadeloupe

« APPEL A PROJETS 2022 »

TMES – Unité Sécurité Routière

ZAC de Dothémare II – Kann’Opé – Bâtiment G – BP 368

97183 LES ABYMES CEDEX

Mail : securiteroutiere-guadeloupe@developpement-durable.gouv.fr

En copie : alain.rioual@saint-barth-saint-martin.gouv.fr

Ces projets pourront, s’ils sont retenus, bénéficier d’une aide matérielle, logistique ou financière.

357 vues totales, 357 vues aujourd'hui