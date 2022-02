PRESIDENTIELLE 2022 : Annick Petrus parraine Valérie Pécresse

L’une des conditions pour être candidat à l’élection présidentielle en France est d’obtenir au moins 500 parrainages ou signatures d’élus locaux, régionaux. Tous les conseillers territoriaux de Saint-Martin ainsi que la députée et la sénatrice de Saint-Martin peuvent apportent leur soutien au candidat de leur choix.

Mardi, le conseil constitutionnel avait validé 5 086 signatures aux 30 femmes et hommes souhaitant briguer ce mandat. Parmi ces parrainages, celui de la Saint-Martinoise, Annick Petrus.

La sénatrice a apporté son soutien à Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains, famille politique qu’elle avait rejointe avant son élection au Sénat. Annick Petrus est la seule élue de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy à avoir parrainé un candidat pour l’instant.

Ailleurs en outre-mer, ils sont quatre à également avoir fait la démarche. Il s’agit du maire de Basse Terre en Guadeloupe, André Atallah, qui parraine Anne Hidalgo, du maire de Sainte-Marie en Martinique, Bruno Nestor, qui parraine Emmanuel Macron, et des député et sénateur, Thani Mohamed Soilihi et Mansour Kamardine à Mayotte qui soutiennent Emmanuel Macron et Valérie Pecresse.

Pour rappel en 2017, cinq élus du territoire avaient parrainé trois candidats à l’élection présidentielle. Daniel Gibbs en tant que député, les conseillers territoriaux Annette Philipps et Dominique Riboud avaient apporté leur soutien à François Fillon (Les Républicains), Alain Gros-Desormeaux à Emmanuel Macron et René-Jean Duret à Stéphane Guyot, candidat du vote blanc. (soualigapost.com)

