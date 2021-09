Près de 1 670 nouveaux cas sur l’île en août

Selon les bulletins sanitaires publiés par les autorités des deux côtés de l’île, 7 182 personnes ont été infectées par la covid-19 sur l’ensemble du territoire depuis le début de la pandémie. Si au début un écart conséquent était observé entre la partie française (qui comptait moins de cas) et la partie hollandaise, ces derniers mois cet écart s’est réduit. En juillet, 2 713 cas étaient recensés par l’agence régionale de santé de Saint-Martin et 2 798 par St Maarten. A fin août, le nombre de cas est respectivement de 3 463 et 3 719.

En raison de la présence du variant Delta beaucoup plus contagieux, le nombre de cas a explosé en août : 1 672 personnes ont été testées positives sur l’ensemble du territoire contre 511 en juillet.

Elles représentent 23,3 % de la totalité des cas. Les autorités de St Maarten ont confirmé 921 nouveaux cas et l’ARS 750. Quasiment un quart des cas de la partie hollandaise a été enregistré en un mois, en août. En partie française, la part est de 21,6%.

Enfin, le nombre de décès a lui aussi fortement augmenté passant de 75 à fin juillet à 99 à fin août sur l’ensemble de l’île. Un quart des personnes décédées l’a également été le mois dernier. La partie française a enregistré 7 décès et la partie hollandaise 17 et compte respectivement 48 et 51 décès depuis le début de la pandémie.