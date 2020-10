Préfecture : Questions-réponses sur les restrictions sanitaires en vigueur à Saint-Martin

Les restaurants de Saint-Martin doivent désormais respecter un protocole sanitaire strict, incluant notamment la traçabilité des clients. Voici l’une des nouvelles mesures imposées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus. Et il y en a d’autres !

Le port du masque est-il obligatoire à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ?

Oui, le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de onze ans dans toutes les rues où se trouvent un commerce, un établissement scolaire et administratif. Il est également obligatoire dans l’ensemble des établissements recevant du public (supermarchés, magasins, pharmacies, aéroport, port, etc.). En revanche, le masque n’est pas obligatoire sur les plages et les sentiers de randonnée, ni pour les personnes circulant en vélo ou pratiquant du sport.

Que signifie « les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits sur la voie publique, dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public » ?

Les rassemblements de groupes de plus de 6 personnes sont désormais interdits sur la voie publique. Par exemple, lors des sorties il faut faire appel au bon sens et éviter (en dehors du cercle familial) de fréquenter un nombre de personnes important. Cela permet en cas de contamination au Covid-19 de pouvoir retracer rapidement les personnes avec lesquelles des contacts rapprochés ont eu lieu. Dans les lieux ouverts au public et établissements recevant du public, la règle des « 6 personnes » doit se comprendre comme groupes de personnes venant ensemble.

Et quand on veut aller dans un restaurant ou dans un bar ?

La règle des 6 personnes s’applique également dans les restaurants et bars. Ainsi les restaurants et les bars devront privilégier le placement assis et réduire les tables pour accueillir 6 personnes au maximum. Par ailleurs, dans le cadre d’une potentielle contamination au Covid-19 et afin d’améliorer la recherche des cas contacts, les clients sont invités à fournir au restaurant les noms, prénoms et numéros de portable des convives. Ces informations seront conservées pendant 15 jours par les restaurateurs et ne seront utilisées que dans le cadre de la recherche des cas contacts liés au covid19.

Quel protocole doivent appliquer les restaurants et les bars ?

• l’accueil du public reste autorisé jusqu’à minuit tous les jours.

• les clients doivent être assis ;

• une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble dans la limite de 6 personnes ;

• une distance d’un mètre minimum entre les tables doit être garantie ;

• la capacité maximale d’accueil de l’établissement doit être affichée et visible depuis la voie publique ;

• le port du masque est obligatoire pour le personnel de l’établissement et par les personnes de onze ans ou plus lors des déplacements au sein de l’établissement.

Quel protocole doivent appliquer les magasins et commerces ?

Les supermarchés et magasins doivent en fonction de la surface de leur établissement être en mesure de faire respecter une distance de 4m² par personne. Le port du masque est obligatoire dans tous les établissements accueillant du public. Le respect de la distanciation sociale est indispensable pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Puis-je continuer à faire du sport ?

Oui, les activités physiques et sportives sont autorisées, qu’elles soient individuelles ou en cours collectifs. Les mesures barrières doivent être maintenues et la règle de 4m² par personne respectée dans la mesure du possible. Le masque devra être porté dans l’enceinte des établissements sportifs mais pas lors de la pratique.

Les événements de plus de 6 personnes dans les établissements recevant du public ou sur la voie publique sont-ils autorisés ?

Oui, les événements rassemblant plus de 6 personnes dans un établissement recevant du public ou sur la voie publique peuvent être autorisés, mais ils doivent être déclarés en Préfecture via le formulaire de manifestation sur le site www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr Un protocole sanitaire devra être proposé par l’organisateur (nombre de personnes maximales, port du masque obligatoire, distanciation sociale, respect des gestes barrières, mise à disposition de gel hydro-alcoolique ou accès à de l’eau et du savon).

La Préfecture étudie au cas par cas chaque demande de manifestation et se tient à disposition pour toutes difficultés.

Les matchs dans les stades sont-ils autorisés ?

Oui les matchs et rencontres amicales sportives sont autorisés. Toutefois certaines règles doivent être respectées :

• la déclaration doit se faire en Préfecture ;

• dans les tribunes les personnes doivent être assises ;

• une distance minimale d’un siège entre chaque personne doit être respectée ;

• les regroupements sont interdits ;

• il ne peut y avoir plus de 300 personnes dans l’enceinte ;

• le port du masque est obligatoire ;

• la vente ambulante ou à emporter est interdite dans l’établissement.

Les lieux de culte peuvent-ils continuer à accueillir du public ?

Oui, les lieux de culte peuvent continuer à accueillir du public. Toutefois certaines règles doivent être respectées :

• le port du masque est obligatoire pour toute personne de onze ans ou plus, sans que cela ne fasse obstacle à un retrait momentané lorsqu’un rite le nécessite ;

• une distance physique minimale d’un mètre doit être respectée entre les personnes au sein de l’établissement, sauf lorsque ces personnes appartiennent à un même foyer ou viennent ensemble dans la limite de 6 personnes.

Conseils pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 :

La Préfecture appelle chaque personne à faire preuve de bon sens et à respecter les gestes barrières. En cas de contamination au Covid-19, la limitation des cercles sociaux à 6 personnes permet d’effectuer le traçage des cas contacts de manière plus rapide et plus efficace. En cas de suspicion de contamination, avec ou sans symptômes, il est impératif de ne pas se déplacer au cabinet de son médecin et prendre contact par téléphone. Le drive est opérationnel a l’hôpital Louis Constant Fleming de Saint-Martin du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 avec une capacité de 50 prélèvements par jour. A Saint-Barthélemy, le laboratoire Biopôle Antilles accueille chaque jour entre midi et 13 h les personnes souhaitant se faire tester.