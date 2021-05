PPRN : des permanences pour traiter des cas particuliers

Lors des trois premières réunions publiques dans les quartiers organisées par la préfecture dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels (PPRN), de nombreux riverains avaient posé des questions relatives concernant des cas personnels. Les services de l’Etat et de la COM n’ont pas apporté des réponses précises car d’une part ils ne disposaient pas d‘éléments précis pour évoquer lesdits cas, d’autre part car ils ne voulaient pas aborder des sujets d’ordre privé en public.

Toutefois, les services de l’Etat ont tenu compte de ces demandes et le préfet Serge Gouteyron a annoncé mardi lors de la réunion publique à Sandy Ground que les services de la Deal (direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement) allaient tenir des permanences chaque mercredi du mois de juin pour recevoir le public et traiter de ces cas personnels.

Des agents qui parleront français, anglais et espagnol recevront le public de 8h30 à 12h30. Il est nécessaire de prendre rendez-vous par email (risque-cyclonique@developpement-durable.gouv.fr)

(soualigapost.com)