POUR LES BELGES RÉSIDANT À SXM et SBH

Démarches consulaires accessibles pour la 1ère fois à Saint-Martin pour les Belges résidant sur le territoire et à Saint-Barthélemy.

Comme vous le savez, il est obligatoire de venir en personne dans un poste consulaire de carrière, si vous avez besoin d’un nouveau passeport ou d’une nouvelle carte d’identité.

Conformément à la réglementation européenne, votre photo, vos empreintes digitales et votre signature digitalisée sont enregistrées. Afin de minimiser la portée d’une telle mesure, des missions de prise de biométrie « Flying Consul » sont organisées à l’attention des citoyens belges pour qui le Consulat général est moins accessible, et dans le but de leur éviter de devoir se déplacer trop loin.

Lors de la même mission il sera également possible de faire activer votre carte d’identité. Si la prochaine mission « Flying Consul » aura lieu en Guadeloupe les jeudi 20 et vendredi 21 mars 2025, elle fera une escale à Saint-Martin, pour la première fois, le samedi 22 mars. Le lieu sera communiqué ultérieurement. Attention, les places sont limitées.

Procédure :

Pour la Guadeloupe,

Vous trouverez toutes les informations relatives à la procédure sur le site internet de l’ambassade de Belgique à Paris : https://france.diplomatie.belgium.be/fr/services-consulaires/services-consulaires-paris/missions-du-consul-volant-paris

Pour SBH/SXM, veuillez prendre contact avec le représentant local qui vient de mettre en place cette nouvelle procédure : Xavier Chabot – +590690273933 – X.CHABOT@yhg.fr

Il sera là pour vous aider et vous conseiller dans vos démarches. Mais aussi et surtout, pour centraliser les informations et les rendez pour la journée de mission « NEW FLYING KIT SXM 2025”.

La participation sera uniquement possible sur rendez-vous : veuillez faire parvenir votre dossier complet AVANT le 11 février prochain. Passées cette date, les demandes reçues ne seront pas traitées.

Si vous souhaitez faire activer votre carte d’identité au cours de la mission du “Consul volant”, merci de nous en informer par email.

Pour la Guadeloupe à flyingkit.paris@diplobel.fed.be

Pour SXM et SBH à X.CHABOT@yhg.fr

Par la suite, un rendez-vous dans la limite des places disponibles vous sera attribué.

Bon à savoir : Pour les enfants de moins de 6 ans les demandes de passeports et de Kids-ID peuvent s’effectuer entièrement par courrier, ils ne sont donc pas pris en compte pour la mission « Flying Consul ».

Autres possibilités de demande de passeport/carte d’identité

Vous pouvez demander votre passeport dans n’importe quel(le) ambassade ou Consulat de carrière belge dans le monde.

Vous pouvez demander votre passeport ou votre carte d’identité en Belgique, auprès de l’administration communale de votre dernier lieu de résidence en Belgique (ou de naissance si vous n’y avez jamais résidé). Si vous n’avez jamais résidé en Belgique et que vous n’y êtes pas né(e), vous pouvez vous adresser à l’administration communale de votre choix.

Service passeports et cartes d’identité

Consulat général du Royaume de Belgique à Paris

En collaboration avec l’association de Belges de St-Martin & St Barth

