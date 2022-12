PORTRAIT : Rencontre avec Eléonore Astier-Petin

Globetrotteuse et amatrice de design, Eléonore Astier-Petin est surtout connue sur le territoire pour être la directrice générale du prestigieux Hôtel La Samanna du groupe Belmond.

Outre le pur plaisir d’échanger avec une femme aussi passionnante que passionnée, la carrière d’Eléonore Astier-Petin est un exemple pour les futurs hôteliers. Ayant grandi à New-York, en France et ensuite à Charleston en Caroline du Sud, Eléonore choisit la voie des études en marketing. Forte de deux licences dont une en littérature française afin de perfectionner la langue de Molière qu’elle maîtrise parfaitement, elle part rejoindre ses parents en Polynésie Française pour se préparer à un master où elle commence à travailler dans l’hôtellerie. Eléonore tombe amoureuse du métier, nous sommes en 2003. En débutant avec le groupe Starwood comme réceptionniste, la jeune femme évolue rapidement jusqu’au poste de directrice de l’hébergement en 2007. Après 6 années passées à Bora Bora, Eléonore part pour la France, à Arc 1950. La montagne l’aura séduite une année puisqu’elle repartira en 2009 vers l’Asie pour l’ouverture du premier Luxury Collection en tant que directrice de l’hébergement à Tianjin. L’expérience dépaysante va durer jusqu’en 2011 où le groupe GLA lui offre son premier poste de direction générale à l’hôtel Cotton House sur l’île de Moustique dans les Grenadines. De la mégalopole à l’île privée, Eléonore s’adapte aux changements avec le professionnalisme qui la caractérise. Deux ans et demi plus tard, sa destinée et le groupe Alila l’emmènent d’abord à Jakarta, puis Java et ensuite le Cambodge pour un projet de resort sur une île dans le golfe de Thaïlande. Eléonore postule ensuite pour le poste qu’elle occupe avec brio depuis maintenant 4 ans : directrice de la Samanna. En prenant ses nouvelles fonctions en août 2018 dans un hôtel souffrant encore du passage de l’ouragan Irma, elle confirme sa réputation internationale : faire des ouvertures une de ses spécialités.

Quand Eléonore ne travaille pas, ce qui est rare, elle s’adonne à ses passions sportives que sont le yoga et le Pilates. Avec un fibre artistique incontestable, elle aime la déco et l’art, qu’elle collectionne. Entourée dans le privé de son mari et de leur adorable bouledogue français, Pearl, la directrice de la Samanna ne cache pas son attachement à Saint-Martin et sa fierté d’œuvrer dans un établissement qui est une des perles hôtelières du territoire. La nouvelle saison de la Samanna s’annonce prometteuse avec, entre autres, la réunion de chefs étoilés qui cuisineront dès ce soir : Xavier Matthieu, Marcel Ravin et Gilles Goujon. Un chef par soir jusqu’à la grande soirée de gala de ce samedi 10 décembre où ils cuisineront ensemble pour fêter le 49ème anniversaire de la Samanna avec un spectacle phénoménal de Peggy Oulerich. Le moment sera magique, grâce au travail acharné de toute l’équipe et d’Eléonore dont le message pour la jeunesse saint-martinoise est celui-ci : la réussite réside dans le fait de se rendre indispensable. Eléonore Astier-Petin en est la preuve vivante. _Vx

