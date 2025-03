PORTRAIT : Pierre Anglade, un chef passionné qui bouscule les codes de la cuisine

À 33 ans, le prodige de la cuisine caribéenne vient de décrocher la médaille d’argent du Best of Gastronomie 2025 International.

Le Johnny Cake revisité au fromage, c’est le plat concocté par le Chef Pierre Anglade qui a conquis le jury de ce concours réunissant des chefs de plus de 170 pays.

Né à Saint-Martin en 1992, Pierre grandit dans la baie de Grand-Case, dans un foyer où l’on aime choyer ses proches par de belles assiettes garnies. Aux côtés de sa mère, il apprend très jeune les rudiments de la cuisine caribéenne. Une passion précoce dont il va vouloir faire le moteur de sa vie. Il intègre alors la filière Hôtellerie-Restauration du Lycée Professionnel à Concordia, où il obtient un brevet d’études professionnelles (BEP).

Diplôme en poche, il ne perd pas de temps et s’envole alors vers la métropole pour perfectionner son art à Tours, où il complète sa formation d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) cuisine.

À partir de là, les opportunités s’enchaînent pour le jeune prodige saint-martinois : des restaurants gastronomiques de Tours aux sommets des Alpes où il découvre les défis de la cuisine en haute altitude, il pose ensuite ses valises en Suisse.

C’est ici qu’il va mettre son ambition et son talent au service des plus grands, en intégrant des restaurants étoilés Michelin dans lesquels ont œuvré des noms légendaires de la cuisine tels qu’Alain Ducasse ou encore Paul Bocuse.

« Je veux montrer aux jeunes saint-martinois que l’on peut viser haut, et que la cuisine permet de voyager dans le monde et de s’ouvrir à d’autres horizons »

Fort de ses succès, Pierre Anglade rêve ensuite de retrouver la Caraïbe, et retourne vivre en Guyane, où sa famille est désormais installée.

Un concept novateur germe alors dans son esprit : il souhaite se distinguer par une cuisine moderne créative, qui mélangerait les influences et serait une synthèse de son parcours brillant et atypique. Il se lance alors dans des créations très originales basées sur les influences locales et des techniques modernes, comme la cuisine moléculaire : « La cuisine guyanaise est un croisement de diverses nationalités, on y trouve des influences brésiliennes, péruviennes, surinamaises. En croisant cette cuisine avec celle de Saint-Martin et en ajoutant des notes de cuisine française, j’ai ainsi créé un style unique ».

Cette fusion, il la porte au plus haut niveau. Pour remporter sa médaille d’argent du Best of Gastronomie 2025 International, le chef Anglade a présenté au jury un ensemble de cinq plats dont son plat signature, inspiré de l’île de Saint-Martin, ainsi qu’un trompe-l’œil remarquable de tomate au fromage de chèvre sur son lit en crumble de cacao, rappelant la terre nourricière.

Au-delà de cette distinction, Pierre Anglade souhaite adresser un message d’espoir à la jeunesse de l’île : « J’espère que cette reconnaissance inspirera la nouvelle génération à explorer, innover et porter fièrement les couleurs de notre cuisine caribéenne. Croyez en vos rêves et osez poursuivre cette voie ».

Avec son talent conjugué à sa sagesse, Pierre Anglade est une étoile montante dont on n’a pas fini d’entendre parler. _LA

Infos : instagram – anglade_pierre_

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter