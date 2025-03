PORTRAIT / Malaïka Hunt : “Rendre les choses belles, ça a toujours été mon truc”

À 24 ans, Malaïka Hunt vit son rêve de petite fille. Déterminée à voyager et vivre de sa créativité, elle revient sur son île natale pour réaliser ses projets.

D’où viens-tu ?

Je suis née à Saint-Martin, à Quartier d’Orléans. J’y suis restée jusqu’à mes 17 ans avant de partir faire mes études en métropole.

Quelle voie as-tu choisi ?

Je suis partie vivre à Montpellier pour faire une licence en information et communication puis un double master en marketing. Ensuite, j’ai été en apprentissage pendant un an, à Marseille.

Pourquoi t’être orientée vers la communication ?

La communication a toujours été une évidence pour moi. J’ai toujours été très créative en dessin, photo et vidéo. Puis, j’ai opté pour le marketing territorial puisque je voulais absolument revenir, vivre et travailler, à Saint-Martin, après mes études.

Qu’est-ce qui t’a poussée à revenir à Saint-Martin à la fin de tes études ?

Je ne me vois pas vivre ailleurs. Je suis tellement fière de mon île. Entre l’influence américaine et la French Touch, cette île est unique. Notre culture culinaire est exceptionnelle aussi ! Après avoir voyagé, je peux dire que c’est délicieux ce qu’on mange ici. Et puis, à Saint-Martin, on a la joie de vivre. On vit simplement et on aime l’authenticité. Et, si je travaille à l’Office de Tourisme, c’est bien pour promouvoir tout cela !

Comment es-tu arrivée à l’Office de Tourisme ?

Je suis revenue à Saint-Martin en 2023 et j’ai été recrutée tout de suite en tant que chargée de communication. C’était mon destin. Depuis toute petite, je répète à ma mère : “Je travaillerai à l’Office de Tourisme plus tard”. Alors, quand j’ai eu le poste, elle n’était pas étonnée ! J’y fais tout ce que j’aime, de la rédaction aux voyages en passant par le développement de la vitrine de mon île natale.

À côté de ça, en mai 2024, tu as monté ta propre société. Quels sont les services que tu proposes ?

Ma société s’appelle Socialké. Je fais du branding professionnel et personnel. C’est-à-dire que je construis une image de marque pour une personne, ou son entreprise, afin qu’elle soit identifiable. Le but étant de véhiculer une image positive, bien sûr. C’est ce qui m’anime le plus. Rendre les choses belles, ça a toujours été mon truc. C’était mon rêve, et maintenant, je travaille avec des artistes et des restaurateurs du côté hollandais de l’île.

Y a-t-il un combat que tu voudrais mener pour ton île ?

Oui. Je trouve que notre culture se perd peu à peu. Le panamn, par exemple. C’est la danse traditionnelle saint-martinoise et, pourtant, très peu de personnes connaissent son existence. Nous avons aussi une magnifique tenue traditionnelle que personne ne connaît. Elle est blanche avec beaucoup de fleurs… mais la majorité des gens ne connaissent surtout que les tenues créoles en madras.

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter