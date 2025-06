Portrait : Kévin Orville, un « Coach en Or »

Natif de Saint-Martin et passionné de sport depuis sa jeunesse, Kévin Orville, 35 ans, est une figure discrète mais bien présente dans le milieu sportif saint-martinois. Il souhaite aujourd’hui lancer un concept « entier » pour la jeunesse saint-martinoise, mêlant à la fois activité sportive et nutrition équilibrée, pour un mode de vie sain avant tout. Zoom sur le parcours d’un « coach en or », nom qu’il a choisi pour se désigner avec humour sur les réseaux sociaux.

Enfant du pays, Kévin Orville est un hyperactif très engagé et investi dans l’éducation sportive des jeunes. Avant cela, il a été lui-même un adolescent féru de sport en tous genres, pratiquant à la fois le football, le tennis, la natation, l’escrime, le rugby ou encore le volley-ball.

« Au départ, je n’avais pas cette vision du sport comme un métier à part entière. »

S’il se destinait au métier d’ingénieur informatique et plus spécifiquement à celui de créateur de jeux vidéo, la réalité financière l’a obligé à voir les choses autrement. Ses premiers pas, il les a faits au sein de la Collectivité de Saint-Martin où il travaille toujours dix ans après, au sein de la direction Jeunesse et Sports.

C’est finalement une rencontre déterminante qui va l’orienter définitivement, vers 25 ans, dans le sport professionnel. Grâce aux conseils de sa professeure de zumba, il reprend ses études et suit la formation de BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport). Sa vocation commence dès lors à se dessiner plus nettement :

« Je suis devenu officiellement coach et j’ai pu constituer ma propre équipe de beach-volley, jusqu’à devenir officiellement le coach de l’association ELLOZ, où je donne des cours 5 fois par semaine ».

Aujourd’hui coordinateur des activités physiques et sportives à la Collectivité, Kévin Orville œuvre largement à la mise en place de nouveaux projets sportifs et s’occupe également du développement des équipements.

Son prochain grand projet prend la forme d’une association qui se nommera Beyond Limits, destinée à promouvoir le concept de vie saine, à travers des actions ponctuelles visant trois volets principaux : la pratique du beach-volley, une partie fitness, et une grande part dédiée par ailleurs à la diététique, aidés de professionnels de l’île et de Guadeloupe.

Pour Kévin Orville, la finalité est d’éduquer les jeunes saint-martinois à un mindset healty, équilibré entre pratique sportive fréquente et alimentation équilibrée.

Un coach en or, donc. _LA

Instagram :

https://www.instagram.com/le.coach.en.or/

https://www.instagram.com/elloz_association/