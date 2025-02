PORTRAIT / Julius Richardson : “La rage que j’avais, je l’ai mise dans le ballon”

Ancien joueur professionnel de futsal, Julius Richardson a transformé une enfance marquée par la violence en un engagement fort pour la jeunesse de Saint-Martin. À travers son association SXM Sports Mouvement, il utilise le sport pour offrir des perspectives d’avenir aux jeunes.

“Que Dieu vous bénisse avec le cœur”, c’est ainsi que Julius aime terminer ses échanges avec les autres. C’est indéniable, Julius respire la tolérance et l’empathie. Pourtant, c’est dans un tout autre climat que le trentenaire a été élevé. “Je voyais mon père frapper ma mère alors que j’étais tout petit. J’enrageais. C’était très frustrant d’être impuissant face à toute cette violence”, confie Julius d’entrée de jeu. À l’âge de 6 ans, Julius, son frère, sa sœur et sa mère quittent le foyer familial et s’installent à Agrément : “Ma mère a tout fait pour ses trois enfants sans rien demander à personne. J’en ai la chair de poule”. Nostalgique, Julius se souvient avoir passé une bonne partie de sa vie sur la place du marché de Marigot aux côtés de sa mère : “Tous les jours, après l’école, on allait au marché aider maman. Elle tenait un stand de souvenirs. Jusqu’à l’adolescence, on a appris à faire commerce et à devenir autonome grâce à elle”. À 12 ans, Julius commence à passer plus de temps à jouer au football qu’à faire les marchés. Repéré et soutenu par un de ses professeurs, le jeune passionné est propulsé dans une série de championnats des écoles qui lui donnent envie de faire carrière sans plus attendre : “À 12 ans, j’étais tellement impatient et j’aimais tellement le foot que j’ai pris le passeport de mon frère, âgé de 19 ans à l’époque, pour pouvoir jouer dans la grande division avec l’équipe des Mix Stars. Pendant deux ans, j’ai pu jouer avec eux avant d’être découvert et sanctionné”, raconte Julius.

Entre les mailles du filet

Rapidement, il se débrouille pour continuer à jouer du côté hollandais de l’île : “Le football avait pris mon coeur. Alors, si je ne pouvais plus jouer côté français, j’allais jouer côté hollandais”. Quelques mois plus tard, c’est en entendant parler d’un tournoi de futsal que l’adolescent de 14 ans découvre cette discipline pour la première fois : “J’ai décidé de m’inscrire et monter ma propre équipe. J’ai immédiatement adoré la partie très technique du futsal. Il fallait réfléchir vite sur le terrain parce que c’était beaucoup plus rapide que le foot à 11. C’est peu de temps après que j’ai été appelé à rejoindre l’Université de Miami Dade pour me former et devenir joueur de futsal professionnel ». Julius passera 10 ans aux Etats-Unis, à faire de sa passion son métier, avant qu’une blessure au genou ne l’arrête à l’âge de 29 ans. “Après trois ans de convalescence passés à Saint-Martin, j’étais attendu à Miami. Mais j’ai décidé de rester pour développer mon projet associatif”, explique Julius.

La genèse de SXM Sports Mouvement

Accablé par une jeunesse engluée dans un système façonné par la drogue et l’argent facile, Julius fonde SXM Sports Mouvement en 2019 : “Sauver ces jeunes par le sport, c’est leur proposer une autre manière de vivre et d’envisager leur avenir. De cette façon, ils verront qu’il est possible de gagner sa vie tout en étant formé et compétent dans un domaine”. Très en colère à l’adolescence, Julius connaît bien le combat que mènent les jeunes Saint-Martinois aujourd’hui : “Quand on grandit au quartier, il y a un tas de raisons de se fâcher. Moi-même, j’avais souvent envie de me battre. Mais la rage que j’avais, je l’ai mise dans le ballon”. Pour continuer à fédérer autour du sport, SXM Sports Mouvement organise, en ce moment, des tournois de futsal, de baseball et de basket-ball inter-quartiers chaque week-end, à la halle des sports. “Cette année on aimerait organiser des compétitions inter-écoles comme dans mon enfance. À terme, on formerait des coachs pour accompagner les jeunes de 5 à 18 ans”, déclare Julius avec enthousiasme. _LM

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter