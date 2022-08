PORTRAIT : «Être en contact avec la population », le leitmotiv de Daisy Germain

«J’ai toujours aimé les métiers de la sécurité», confie Daisy Germain, nouvelle recrue de la police territoriale.

Après une formation, elle est affectée à la police aux frontières (PAF) à Saint-Martin. Ensuite, elle intègre le groupe spécialisé de voie publique. Elle multiplie les missions : contrôles, escortes en Guadeloupe, interpellations, etc. Elle décide toutefois de ne pas passer le concours de gardien de la paix pour «des raisons personnelles». Elle saisit donc une autre opportunité et devient réserviste de la gendarmerie. Elle continue son épanouissement professionnel et ajoute une autre expérience à son CV en postulant au service de l’immigration et de la citoyenneté de la préfecture.

Il y a quelques mois, la jeune Saint-Martinoise voit la possibilité d’allier son envie intacte d’être sur le terrain et sa passion pour les métiers de la sécurité dans une nouvelle offre professionnelle : la police territoriale recrute des ASVP, des agents de surveillance de la voie publique. Elle postule et est retenue.

«Ce que j’aime, c’est être au contact de la population. Nous sommes là pour l’aider, lui porter secours et l’écouter», conçoit-elle. Elle en est d’autant plus consciente lorsqu’elle patrouille dans les rues de son quartier natal, Sandy Ground. «Les gens viennent vers moi pour me demander des renseignements», raconte-t-elle.

Cette proximité est pour elle un avantage dans l’accomplissement de son devoir. A la question vous a-t-on manqué de respect car vous incarnez l’autorité, Daisy répond immédiatement par la négative. «Au contraire… Les gens sont fiers de voir que quelqu’un de leur quartier puisse accéder à ces fonctions », confesse-t-elle.

Daisy Germain souhaite passer l’année prochaine le concours d’année de policier territorial pour pouvoir évoluer et monter en grade.

