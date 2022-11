PORTRAIT : Enfant de Saint-Martin, l’humoriste intègre l’équipe de Téléfoot sur TF1 pendant la Coupe du Monde !

Natif de Saint-Martin et d’origine franco-marocaine, Mehdi Donk sera l’une des nouvelles têtes du Mag de Téléfoot, diffusé chaque soir sur TF1 à l’occasion de la Coupe du Monde au Qatar. Une belle promotion pour ce jeune humoriste qui s’est fait connaître sur les réseaux sociaux.

Le parcours de Mehdi commence à 14 ans, lorsqu’il écrit ses premiers clashs avec ses camarades de classe. Rien de sérieux jusqu’ici, puis il se tourne un an plus tard vers le rap en écrivant quelques titres qui seront diffusés sur plusieurs radios.

C’est de cette manière qu’il commence à connaître la sensation qui anime chaque artiste peu importe son domaine. Ce sentiment de partage, d’alchimie, de connexion avec un public. Mehdi continue alors la musique et ne s’en détachera jamais réellement.

En Juin 2021, Mehdi a 27 ans et se lance dans le doublage parodique. Un faux documentaire animalier sur les moustiques qui signe son premier buzz sur les réseaux sociaux. Première ébauche d’un format qu’il affinera, diversifiera en plusieurs thèmes par la suite. 400 vidéos au compteur, Mehdi a plusieurs influences. De Jamel Debbouze à Gad El Maleh en passant par Julien Cazarre ou encore Patrick Bouchitey. Un des traits qui décrit le style de Mehdi réside dans sa volonté de partage, au détriment d’un humour moqueur, raison pour laquelle il ne double pas systématiquement les personnes étrangères avec un accent, pour éviter tout cliché ou autre connotation péjorative.

Un parcours rythmé de voyages, d’influences, de créations qui forcent le respect et l’attention. Au-delà de cet aspect, il faut également retenir le parti pris de Mehdi. Faire rire sans avoir à blesser, s’acharner ou viser une communauté, tout en étant coutumier de l’humour noir. Nuance qui fait son unicité.

Aujourd’hui, Mehdi cumule 1,2 millions d’abonnés sur Tik Tok, plus de 100k sur Instagram et plus de 40k sur Youtube, en moins de 2 ans d’activité sur ces même réseaux sociaux. Et après quelques collaborations fructueuses avec notamment Canal+, c’est lors du Mag de Téléfoot à l’occasion de la Coupe du Monde sur TF1 que vous pourrez retrouver la rubrique humoristique de Mehdi Donk.

Dans un premier temps, le but de Mehdi est de développer sa visibilité sur ses réseaux pour exposer son art. Ensuite, il compte bien réaliser ses programmes humoristiques pour lesquelles il a déjà des fondations. L’idée est même de produire un premier spectacle de stand-up. A terme, l’artiste souhaite écrire des longs métrages originaux dont il multiplie déjà les esquisses.

« Un homme qui rit est un homme sauvé », dit-t-il. _AF

