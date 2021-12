Portrait / David Gumbs : un artiste lumière

Il produira un show « son et lumière » exceptionnel dans quelques jours en partie hollandaise.

Présentation de David Gumbs, un bel exemple de réussite dans l’art « multimédia ».

Natif de Guadeloupe, David Gumbs a grandi sur l’île de Saint-Martin. Il vit et travaille entre Paris et la Martinique. Après l’obtention en 1999 d’un DNAP Art (diplôme national d’arts plastiques), il obtient un DNSEP Art (diplôme national supérieur d’expression plastique) en 2001, puis un Master spécialisé en conception en nouveaux médias aux Ateliers/ENSCI de Paris en 2002. Il enseigne depuis 2009 au Campus Caraïbéen des Arts de Fort-de-France. Outre sa participation à deux importantes biennales dans la Caraïbe, il a travaillé dans le cadre de résidences d’artiste en France, dans la Caraïbe et plus récemment aux États-Unis et en Chine.

Bien qu’il se considère avant tout comme un artiste multimédia, David Gumbs passe fréquemment des médiums traditionnels aux nouvelles technologies avec une facilité étonnante, le dessin et la photographie demeurant la base de son travail. Ainsi, sa pratique se révèle d’une grande richesse plastique et sémantique, à l’image des nombreuses thématiques abordées dans son parcours artistique.

Démarche artistique

C’est sans doute l’artiste lui-même qui définit le mieux sa pratique artistique polymorphe : « Je suis artiste multimédia. À l’instar de cette citation “rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme”, d’Antoine Lavoisier, philosophe et chimiste du XVIIe siècle, ma démarche artistique questionne l’origine et le cycle de la vie, le vivant, la notion d’échelle dans le microcosme/macrocosme, le sacré, la mémoire, les “témoins” du temps et l’image mentale individuelle et collective. Mes recherches investissent les champs du paysage, le paysage mental et le corps ».

Malgré la complexité apparente de sa démarche, un dénominateur commun semble orienter depuis de longues années le travail de David Gumbs ; celui du mystère du vivant qu’il questionne inlassablement à des échelles spatio-temporelles différentes. L’utilisation plus récente de systèmes de vidéoprojection d’images numériques en mouvement, nous immerge dans un univers virtuel, à la fois étrange et familier, constitué d’hybridations photographiques et infographiques.

David Gumbs s’intéresse aux mécanismes de perception sensorielle et de construction de paysages mentaux. Son travail, qu’il définit comme « polymorphe », explore le processus d’hybridation de l’imaginaire collectif caribéen ; par les jeux de représentation-perception et la construction d’un système symétrique, David Gumbs dévoile les liens intrinsèques entre les fragments de la mémoire personnelle et la mémoire collective.

Pour ces projections il utilise des installations vidéo et sonores interactives (en temps réel).

L’immersion au cœur du dispositif, mobilise les émotions-sensorielles telles que l’ouïe, la vue, l’affect (les représentations culturelles et patrimoniales).

L’artiste crée ainsi des échanges mémorables, esthétiques et sensoriels qui permettent une nouvelle expérience. Il en résulte une vision graphique, envahissante et englobante.

L’œuvre interroge sur la place de l’Homme, du spectateur en tant qu’acteur dans son environnement et développe la notion d’interactivité. C’est la métaphore de relation entre l’homme son environnement.

Quelques œuvres

• Magma 1, 2006. Peinture numérique.

• Sirènes. Série de 52 photographies couleur, noir et blanc.

• Macrotidien. Série de 51 photographies couleur, noir et blanc.

• Voyage dans l’œuvre, 2011. Installation vidéo interactive et dessins muraux.

• Soleil Magma, 2013. Vidéo interactive.

• Indicible Camouflage, 2013. Vidéo interactive.

• New Species, 2014. Installation vidéo interactive.

Sitographie raisonnée

• « Tv interview, Ô Rendez-vous RFO » et « TERRE D’ARTISTES N25 DU 26 06 – DECOUV’ART », vidéos publiées par David Gumbs sur Vimeo.

David Gumbs a publié sur Vimeo de nombreuses vidéos, consacrées pour la plupart à la restitution filmée de ses œuvres graphiques, numériques et vidéo. Deux d’entre elles, datées respectivement de 2009 et 2014, sont des interviews de l’artiste abordant son parcours et sa démarche artistique.