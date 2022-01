POLITIQUE : Yawo Nyuiadzi apporte des précisions quant à ses participations au conseil exécutif

Le vice président de la COM Yawo Nyuiadzi souhaite apporter des précisions suite à la parution de l’article sur le taux de présence et d’absence des élus aux séances du conseil exécutif dont il est membre.

Yawo Nyuiadzi explique qu’il est également membre de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’Etat Outre-mer et à ce titre doit assister à des séances de travail à Paris, qu’il est aussi président directeur général de la Semsamar implantée sur quatre territoires. Les déplacements liés à ces activités ne lui permettent ainsi pas d’assister à toutes les réunions du conseil exécutif, d’autant plus que celles-ci se tiennent en milieu de semaine. Et de souligner «cela relève de la prérogative du président».

Malgré tous ses déplacements liés à son mandat, Yawo Nyuiadzi a assisté à 60 % des séances du conseil exécutif entre 2018 et 2021.

(soualigapost.com)